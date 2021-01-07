Европейский офис ВОЗ обнаружил «британский» штамм коронавируса в 22 странах

Новый вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании и отличающийся более высокой скоростью распространения, обнаружен в 22 странах европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Всего в зону ответственности бюро входят 53 государства, в том числе бывшие республики СССР в Средней Азии, а также Турция и Израиль.

Господин Клюге сказал, что без усиленного контроля за распространением нового штамма коронавируса службы здравоохранения испытают дополнительную нагрузку. «Ситуация создает тревогу, поэтому на короткий промежуток времени нам стоит сделать больше, чем уже сделано»,— сказал он во время брифинга ВОЗ (цитата по AFP).

Он предложил тщательнее следовать мерам, «с которыми мы все уже знакомы», в частности носить маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать собраний. По его словам, мобилизация здравоохранения и меры социальной поддержки помогут «сгладить отвесную вертикаль» на графиках заболеваемости в некоторых странах.

Глава европейского офиса ВОЗ не уточнил, в каких странах региона был обнаружен новый штамм коронавируса. 7 января председатель правления Огрской больницы в Латвии сообщил, что новый вариант обнаружили у персонала и пациентов учреждения. «В Огрской больнице есть врачи и пациенты, которые уже инфицированы новым штаммом вируса COVID-19, который является еще более заразным и опасным, чем ранее обнаруженный»,— передает его слова аккаунт больницы в Facebook (перевод ТАСС).

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