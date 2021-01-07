На Кубани в 2020 году объем инвестпроектов в животноводстве превысил 11 млрд рублей

В Краснодарском крае по итогам 2020 года объем реализованных инвестпроектов в сфере животноводства составил 11,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Один из проектов – запуск свиноводческого комплекса на 12 тыс. голов в Тихорецком районе. Как сообщал “Ъ-Кубань”, его открыли в июне 2020 года. Инвестиции в проект составили 500 млн руб. При выходе на полную производственную мощность он сможет ежегодно реализовать 34 тыс. голов свиней живым весом до 4 тыс. тонн. Такое количество поголовья сможет обеспечить потребности в мясе не только Тихорецкий район, но и соседние муниципалитеты.

По данным администрации региона, в 2021 году достроят свиноводческий селекционно-генетический центр стоимостью 1,4 млрд рублей. Здесь планируется разводить свиней пород йокшир, ландрас и крупной белой. Объем производства должен составит 40 тыс. голов в год.

Всего в 2020 году инвесторы реализовали в Краснодарском крае 162 проекта в сфере агропромышленного комплекса на общую сумму 100 млрд руб. Больше всего проектов сейчас реализуется в пищевой и перерабатывающей промышленности – около 70 на общую сумму 52 млрд рублей. Кроме того, 28 проектов на 11,2 млрд рублей реализуют в области животноводства.

Алексей Белянин