Правительство России утвердило перечень российского ПО для предустановки на гаджеты

Правительство России утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России электронные гаджеты с 1 апреля 2021 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В итоговый перечень вошли: Яндекс. Браузер, Яндекс, Яндекс.Карты, Яндекс.Диск, почта Mail.ru, ICQ, голосовой ассистент «Маруся», Новости Mail.ru, OK Live, «ВКонтакте», «Одноклассники», MirPay, Госуслуги, МойОфис Документы, Kaspersky Internet Security, Applist.ru — для смартфонов, планшетов и компьютеров; «МойОфис Стандартный. Домашняя версия» — для стационарных и портативных компьютеров (за исключением планшетных), а также системных блоков, имеющих операционную систему; Яндекс, Wink, IVI, Первый, КиноПоиск, ОККО, More.tv, PREMIER, Смотрим, НТВ, START — для умных телевизоров.

Закон о предустановке российского ПО должен был вступить в силу 1 июля 2020 года. В марте 2020 года Госдума сдвинула этот срок на 1 января 2021 года. Позже, в декабре, депутаты Госдумы одобрили перенос вступления в силу закона на 1 апреля 2021 года.

О рейтинге программ для предустановки на смартфоны — в материале “Ъ”.