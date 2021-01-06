Власти Бразилии «не поделили» коронавирус

Одной из наиболее пострадавших от пандемии стран стала Бразилия. Эпидемия коронавируса привела республику ко внутреннему политическому конфликту и спорам по поводу вакцины. Бразилия девятый месяц находится в тройке государств с наибольшим количеством случаев заражения COVID-19. За время пандемии там заболело свыше 7 млн человек. А по смертности Бразилия уступает только Соединенным Штатам. Ситуацию усугубила позиция президента Жаира Болсонару, который с самого начала отрицал опасность вируса. Как Бразилия боролась с пандемией в 2020 году? Об этом — Иван Корякин.

Борьба с COVID-19 в Бразилии проходила сложнее, чем в подавляющем большинстве стран, и дело не только в количестве зараженных. Президент Болсонару называл коронавирус «легким гриппом», гарцевал на митингах верхом на коне и без маски, а когда заболел сам, не соблюдал рекомендации врачей. К примеру, на пресс-конференции он снял маску перед журналистами. В июне по стране даже прокатилась волна протестов как сторонников, так и противников президента. И неделями не стихали традиционные панеласу — акция, когда жители целых кварталов гремят сковородками, выглядывая из окон своих квартир.

За все время пандемии в 2020-м в Бразилии сменилось три министра здравоохранения, а четыре месяца должность вообще пустовала. Особенно много спорили из-за вакцины. Президент хотел импортировать так называемую оксфордскую, губернатор Сан-Паулу наладил поставки китайской «Коронавак». По мнению многих, так глава региона пытается набрать очки перед следующими выборами, рассказывает жительница города Анна Смирнова: «Губернатор штата Сан-Паулу Жоау Дория объединил вокруг себя всех остальных губернаторов, поэтому, что бы ни думал президент, все штаты ввели карантин, у них были отдельные собрания без главы государства. Потом Дория предложил всем предыдущим президентам от всех партий поставить прививку, чтобы люди посмотрели и не боялись. И у тех, кто относился к COVID-19 безответственно, точка зрения начала немного меняться. Однако те, кто первые месяцы сидел дома, наоборот, расслабились.

То есть та волна, которая сейчас идет, это волна среднего класса».

Кстати, больше всего пострадал именно штат Сан-Паулу — на него пришлось 20% всех случаев заражения. Чтобы люди сидели дома, к примеру, ограничивали трафик: автомобили с четными номерами ездили по четным дням недели. В штате Эспириту-Санту, чтобы не искушать пенсионеров, демонтировали скамейки. А в фавелах Рио-де-Жанейро свой комендантский час ввели даже главари местных наркодилеров.

А вот распоряжения официальных властей часто вызывали недоумение, рассказывает жительница Рио-де-Жанейро Юлия Едукина: «В июне начались послабления, открыли пляжи, но не полностью, только для водных видов спорта и спортивного плавания. Но если ты просто пришел отдохнуть, то на песке соберется толпа людей. Поэтому многие делали мемы, где человек перепрыгивает весь пляж и сразу оказывается в воде. Есть всякие достопримечательности, статуя Христа, всегда подсвечивают на какие-то памятные даты, так же сделали и с врачом и стетоскопом».

Однако ресурсов бразильским врачам критически не хватает. В начале декабря пациентами с коронавирусом были переполнены даже частные клиники Рио-де-Жанейро. А из-за высокой смертности по всей стране появились сотни массовых захоронений. Но на юге и севере ситуация отличается кардинально, рассказывает жительница штата Флорианополис Светлана Абада: «На севере — бедные регионы, скудная почва, и там вообще беда с медициной. У индейских племен другая философия, там не предпринимают никаких мер предосторожности, потому что они не верят в вирус. И если говорить о статистике, то она по стране очень неравномерная.

Так, Сан-Паулу — это самый густонаселенный город в Латинской Америке и крупнейший транспортный хаб, поэтому там ситуация значительно хуже.

Для всех туристов открыли авиасообщение с августа, сейчас приезжает достаточно большой поток из России, но с 30 декабря вышел закон, что нужно иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение 72 часов».

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Несмотря на пугающую статистику, в бразильском Twitter новостей, связанных с пандемией, было в два раза меньше, чем мемов на ту же тему. Особенно не повезло бывшему футболисту «Барселоны» Роналдиньо. В марте власти Парагвая посадили его под домашний арест за въезд в страну по фальшивому паспорту. Фотожабы, где переодетый врачом спортсмен просит бразильцев из солидарности с ним не выходить на улицу, появились даже в Twitter Министерства здравоохранения республики.

Елизавета Скобцева