Главные новости к утру 6 января

Спецслужбы США представили первые выводы относительно зафиксированной месяцем ранее масштабной кибератаки на федеральные ведомства страны. По мнению спецслужб, взлом, затронувший менее 10 правительственных агентств, был, вероятно, организован из России. О взломе

Впервые с февраля 2020 года нефть Brent подорожала до $54 за баррель. Накануне, 5 января, страны ОПЕК+ договорились о параметрах добычи нефти в феврале и марте. О ситуации на рынке нефти

В условиях пандемии коронавируса 63-я церемония вручения музыкальной премии Grammy перенесена на 14 марта. Церемония должна была состояться 31 января. О номинантах

Сборная Финляндии обыграла сборную России в матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в канадском Эдмонтоне и завершилась со счетом 4:1. Позднее сегодня, 6 января, определится победитель чемпионата. В финале встретятся молодежные сборные США и Канады. Об игре россиян на турнире

Случаи заражения новым штаммом коронавируса, впервые зафиксированном месяц назад в Великобритании, обнаружены в 41 стране, сообщила ВОЗ. Всего случаи заражения COVID-19 выявлены в 191 стране мира. О пандемии