Российские хоккеисты попали под разгром

Сборная России, выглядевшая претендентом на золото молодежного чемпионата мира по хоккею в Эдмонтоне, не добралась до финала. Она срезалась в полуфинальном матче на самом принципиальном сопернике — канадцах. Хозяева первенства обыграли российскую команду слишком убедительно — 5:0.

К этому матчу легко лепился ярлык такого, который похож на досрочный финал, учитывая котировки оппонентов, яркость их стиля, объем собранного в составах таланта, но своему статусу матч совершенно не соответствовал. Он походил не на главный на всем чемпионате, а на какой-то проходной. На очередную разминку канадцев перед чем-то действительно, а не на бумаге главным.

Стартовый период для сборной России был сплошной бедой. Она пропустила, сразу же прогнувшись под стандартным канадским давлением и дождавшись счастливого для Алекса Ньюхука отскока от заднего борта. Потом вроде бы все у нее слегка наладилось — игра переместилась поближе к канадским ворота, пошли броски. Но тут у хозяев первенства склеилась простенькая с виду атака, по ходу которой российский голкипер Ярослав Аскаров потерял клюшку, а никто из его партнеров не перекрыл пас от Джейкоба Пеллетье на дальнюю штангу, где дежурил Коннор Макмайкл.

А так рано, к середине периода, отпустившие соперников довольно далеко вперед россияне все никак не хотели подтверждать закрепившийся за ними имидж команды с хорошим вкусом, умеющей держать шайбу и находить неординарные способы вскрывать чужую оборону. Канадцы не включали сверхскорости, но и обычных им вполне хватало, чтобы убедительно сдерживать считавшегося безумно опасным противника. А противник продолжал фальшивить. И Василий Подколзин, лидер сборной России, хоккеист с уже приличным опытом, заработал на ровном месте четырехминутное удаление, ударив клюшкой по лицу Боуэна Байрема.

Российская команда на нынешнем чемпионате классно убивала меньшинство. Но не против канадцев. Канадцы благодаря Коулу Перфетти его реализовали.

Было ощущение, что на второй период после кошмарного первого сборная России вышла, избавившись от мягкости, неловкости и жутко разозлившись. Но как следует насладиться им не вышло. Снова россияне не разобрались с нехитрой канадской позиционной атакой, а Аскаров снова потерял клюшку, когда терять ее нельзя было ни в коем случае. В общем, Брейден Шнайдер прошил голкипера.

Чем утешали себя те, кто переживал за российскую сборную в этот момент, представить было несложно. Вся свежая история ее противостояния с канадцами на молодежных чемпионатах мира — это ведь во многом история фантастических сюжетных поворотов, погонь, история о том, когда кто-то, оказавшись в ситуации безнадежной, из нее выкручивается... ну или почти выкручивается. И вдруг эта особенность никуда не делась после того, как Валерия Брагина на посту наставника российской «молодежки» сменил Игорь Ларионов?

А концовка двадцатиминутки между тем намекала на возможность погони.

Первое же канадское удаление вылилось в грандиозный российский штурм и гол от Михаила Абрамова. И надо же — канадцы потребовали видеоповтор, а судьи убедились, что, когда россияне входили в зону, был крохотный, в сантиметры, офсайд… Гол так и не состоялся.

И еще хорошо, что на заключительный перерыв россияне ушли при 0:4 — Аскаров не оплошал, когда Дилану Казенсу досталась возможность исполнить буллит.

Нет, эта встреча традицию головокружительных сюжетных кувырков поддержать не могла. Разница то ли в уровне в принципе, то ли в состоянии именно на данный момент между канадской и российской сборными была чересчур велика. Канадцев, успевших забить еще разок, ждет финал с победителем матча между сборными США и Финляндии, состоявшимся позже, россиян — игра за бронзу.

Алексей Доспехов