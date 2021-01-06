Россия проиграла Финляндии в матче за бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная Финляндии обыграла сборную России в матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 4:1. Шайбы забили Лунделл (26, 59), Петман (42), Парссинен (60) — Сафонов (7).

Позднее сегодня, 6 января, определится победитель чемпионата. В финале встретятся молодежные сборные США и Канады. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.

Как россияне не смогли выйти в финал — в материале “Ъ” «Российские хоккеисты попали под разгром».