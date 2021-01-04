ЕС ожидает выводов МАГАТЭ по решению Ирана об обогащении урана до 20%

Представитель Евросоюза (ЕС) сообщил, что переход Ирана на обогащение урана до 20% будет «значительным отходом» от обязательств Тегерана по ядерной сделке 2015 года (Совместный всеобъемлющий план действий; СВПД). Пресс-секретарь ЕС Питер Стано заявил, что Брюссель подождет до брифинга директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), прежде чем решить, какие действия предпринять.

Ранее стало известно, что Иран запустил процесс обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо, сообщил официальный представитель правительства Али Рабии. По условиям ядерной сделки 2015 года, Ирану разрешено обогащать уран до уровня не выше 3,67%.

«Если это объявление будет реализовано... это будет представлять собой значительный отход от ядерных обязательств Ирана по СВПД»,— заявил господин Стано журналистам (цитата по AFP).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал решение Ирана по обогащению урана, заявив, что оно «не может быть объяснено не чем иным, как продолжением реализации его цели по развитию военной ядерной программы». «Израиль не позволит Ирану производить ядерное оружие»,— сказал премьер (цитата по AP).

Подробнее о ситуации с ядерной сделкой читайте в публикации “Ъ” «Осторожно, сделка расширяется».