В Минске проходит акция протеста

В столице Белоруссии проходит очередная воскресная акция протеста. Люди собираются в разных районах Минска, акции не были анонсированы, как это делалось ранее, сообщает ТАСС.

Люди идут с бело-красно-белыми флагами — символами протеста. Акции проходят в микрорайонах Уручье и Сухарево, передает издание Onliner.

Протестуют также жители улиц Захарова и Пулихова.

О задержаниях пока не сообщается.

Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко. Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская. В Белоруссии по воскресеньям обычно проходят самые массовые акции.