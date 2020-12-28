Лукашенко назначил Всебелорусское народное собрание на 11–12 февраля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что шестое Всебелорусское народное собрание (ВНС) планируется провести 11–12 февраля. Завтра, 29 декабря, в республике начнется избрание делегатов. На собрании они подведут итоги прошедших пяти лет и рассмотрят программу социально-экономического развития на 2021–2025 годы.

«Это должны быть люди, представляющие все слои и группы населения, весь белорусский народ. Так у нас было всегда, начиная с 1996 года, когда мы провели первый всебелорусский съезд»,— сказал господин Лукашенко на совещании по подготовке ВНС (цитата по БелТА).

По его словам, в рамках подготовки Всебелорусского собрания все желающие могут обратиться в общественные приемные и высказать свое мнение и внести предложения по экономическим и социально-политическим вопросам. «Сегодня высказаться может каждый. Это и есть плюрализм мнений, необходимый для принятия правильных управленческих решений, выстраивания эффективного баланса между интересами государства и общества»,— сказал Александр Лукашенко.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, которые начались в августе после победы господина Лукашенко на президентских выборах. На очередной акции 27 декабря, по данным правозащитников, задержали более 10 человек.