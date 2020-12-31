COVID-19 подбирают антидот

Что такое антидот от коронавируса, разработанный российскими учеными? Его презентовала в среду глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она заявила, что препарат будет напрямую воздействовать на вирус, не влияя на иммунитет зараженного. А эффективность лекарства в ходе доклинических исследований превысила 99%. Минздрав уже дал разрешение на клинические испытания антидота. Впрочем, некоторые врачи усомнились в перспективах этого средства. Подробности — у Григория Колганова.

«Это будет первый безопасный, эффективный, прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире»,— заявила Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Никаких деталей о принципе действия она не сообщила. В пресс-службе Федерального медико-биологического агентства в ответ на запрос “Ъ FM” прислали ссылку на сайт телеканала «Спас». Там есть небольшое уточнение, что революционная новинка работает на основе механизма РНК-интерференции и не только влияет на симптомы заболевания, но и убивает коронавирус.

Однако даже главврач Центральной клинической больницы св. Алексия Алексей Заров высказался в эфире телеканала довольно сдержанно: «Мы, конечно, все ждем избавления от этой инфекции, надеемся на какое-то лекарство, которое позволит помочь в этом, но надеется на то, что это будет то лекарство, которое, я прошу прощения, полностью избавит нас от коронавируса… Мой жизненный опыт говорит мне о том, что вряд ли так будет».

“Ъ FM” решил с помощью специалистов разобраться, как может работать новый препарат и действительно ли это революция в лечении COVID-19. Сейчас его терапия заключается в основном в купировании сопутствующих симптомов и осложнений, так поступают обычно и с другими вирусными инфекциями. Но принцип РНК-интерференции действительно позволяет разрушить вирус, говорит генеральный партнер биотех-фонда ATEM Capital Антон Гопка, так что разработка ФМБА в случае успеха способна сотворить сенсацию: «У вируса есть геном в виде РНК, и делали такой набор из микроРНК, который блокирует геном вируса, и поэтому он не может считываться и повторять себя. Если выстроить именно маленькие короткие фрагменты РНК, обратные этому геному, то эти фрагменты не будут воздействовать ни на какие другие органы внутри организма, по идее.

Это, конечно, может быть использовано как раз уже после заражения для предотвращения тяжелого течения заболевания».

Революционный, казалось бы, механизм был открыт еще в 90-х американскими учеными, за что они получили Нобелевскую премию. Но с тех пор практическое применение ему толком так и не было подобрано, напоминает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. К разработке ФМБА остаются и другие вопросы, в том числе юридические.

«Эти РНК все-таки должны как-то доставляться в клетки. Если они будут плавать в сыворотке, это будет иметь мало смысла. Генеральные лицензии в области этих РНК принадлежат целому ряду американских компаний, не очень понятно, как именно делались патенты. Насколько это будет эффективно? Не знаю. В этом направлении прогресс был достигнут более 20 лет назад, и с тех пор, по-моему, лишь один продукт дошел до клинических испытаний, и результативность этих испытаний под большим вопросом»,— отмечает Волчков.

Впрочем, в Минздраве никаких вопросов не возникло. В среду вечером ведомство разрешило начать клинические испытания препарата на добровольцах. Это кажется странным заместителю директора частной клиники «Бионардо» Станиславу Демину, ведь средства, убивающего другие вирусы, так до сих пор не нашли ученые не только в России, но и во всем мире. А тут новая инфекция, и сразу оружие против нее.

Больше похоже на попытку поднять настроение населению под конец тяжелого года. «Нету эффективного противовирусного препарата, и антидота никакого не будет разработано. Сколько мы ищем противовирусный препарат против ВИЧ? 45 лет. Почему мы не можем избавиться от обычного гриппа? Вирусы сложно поддаются деактивации, потому что они постоянно мутируют»,— пояснил Демин.

На встрече с Михаилом Мишустиным Вероника Скворцова рассказала о разработке ее агентством препарата для профилактики цитокинового шторма — это когда организм атакует сам себя, а также новой вакцины от коронавируса, которая вызывает клеточный иммунитет, а не временные антитела.