Главные новости к утру 30 декабря

Генпрокуратура РФ зафиксировала рост преступности в 50 регионах. В целом количество преступлений увеличилось на 1,2%, в них погибло более 20 тыс. человек. Об особенностях преступности в пандемию

Правительство выделило почти 500 млн руб. на создание инфраструктуры инновационного Научно-технологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова «Воробьевы горы». Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий оценил проектирование и строительство центра в 20 млрд руб. О проекте

В США выявлен первый случай заражения «британским» штаммом COVID-19. По словам самого заразившегося, в последнее время он не совершал дальних поездок. Ранее случаи заражения новым штаммом были зафиксированы в некоторых странах Европы, Азии и Ближнего Востока. В России штамм пока не обнаружен. О распространении мутации

Пригород Дамаска подвергся ракетному обстрелу, сообщило государственное телевидение Сирии Sana. По сведениям СМИ, атака велась со стороны Израиля, в результате обстрела один человек погиб, три военных пострадали. Израиль пока не комментировал информацию. О ситуации в Сирии

О предстоящих 30 декабря событиях — в анонсах “Ъ”.