Правительство выделило почти 500 млн рублей на создание технологической долины МГУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из Резервного фонда правительства 487 млн руб. на создание инфраструктуры инновационного научно-технологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова «Воробьевы горы».

МГУ должен представить доклад реализации средств до 1 августа 2021 года. Господин Мишустин подписал документ о правилах выделения субсидии, а также о порядке возврата средств в случае «недостижения результата».

Идея создания технологической долины на базе МГУ появилась в 2013 году. Постановление о создании центра было подписано правительством в 2019 году. Ректор университета Виктор Садовничий оценил проектирование и строительство долины в 20 млрд руб. Осенью 2020 года Москва получила 30% акций проекта и выделила на реализацию проекта 3,6 млрд руб. В декабре 2020 года президент Владимир Путин выразил надежду, что первые объекты долины будут запущены в ближайшие полтора-два года.

Ректор МГУ — о проектах университета — в интервью журналу «Огонек» «Не стоит разменивать науку на деньги».