В США выявлен первый случай заражения «британским» штаммом COVID-19

Власти США сообщили о первом зафиксированном в стране случае заражения новым штаммом коронавируса COVID-19, который ранее был обнаружен в Великобритании.

«Сегодня мы выявили в Колорадо первый случай заражения разновидностью COVID-19 B.1.1.7 — той же, которая была обнаружена в Соединенном Королевстве»,— сказал губернатор штата Джаред Полис.

Штамм выявлен у мужчины в возрасте от 20 до 29 лет. По словам самого заразившегося, в последнее время он не совершал дальних поездок.

О появлении нового штамма власти Великобритании сообщили в середине декабря. По их оценкам, эта мутация распространяется на 70% быстрее обычного COVID-19. После информации о вирусе более 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией. При этом к концу декабря случаи заражения новым штаммом были зафиксированы в некоторых странах Европы, Азии и Ближнего Востока. В России штамм пока не обнаружен. По мнению экспертов, новая мутация кажется более заразной, но не представляется более опасной.

О распространении мутации в мире — в материале “Ъ FM” «Британский штамм подбирается к России».