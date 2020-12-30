СМИ: один человек погиб, трое ранены при ракетном обстреле пригорода Дамаска

Пригород Дамаска подвергся ракетному обстрелу, сообщило государственное телевидение Сирии SANA. По сведениям СМИ, атака велась со стороны Израиля, в результате обстрела один человек погиб, трое военных пострадали. Израиль пока не комментировал информацию.

Как уточнил источник Sana, атака велась из района Галилеи по сирийскому району Эз-Забадани, расположенному в 25 км от Дамаска. Часть выпущенных Израилем ракет ПВО Сирии удалось перехватить, добавил собеседник телеканала.

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