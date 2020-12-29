Минюст сказал «Насилию.нет» да

Центр помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет», сообщили в Минюсте, включен в реестр организаций, признанных иностранными агентами. Глава НКО Анна Ривина заявила, что «Насилию.нет» «прилетело за законопроект против насилия» и «за пропаганду ЛГБТ». Ранее “Ъ” сообщал о проверке центра после анонимного заявления.

«Автономная некоммерческая организация "Центр по работе с проблемой насилия «Насилию.нет»" во исполнение требований действующего законодательства РФ включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента»,— говорится в сообщении Минюста, размещенном сегодня на сайте ведомства.

«Скажу так: 95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% — за пропаганду ЛГБТ»,— написала, комментируя эту новость, глава центра Анна Ривина в соцсетях.

В частности, ведомство сочло политической деятельностью цитату госпожи Ривиной из интервью изданию Forbes Woman, вышедшее 2 октября 2019 года.

«Ситуация действительно очень забавная в печальном смысле этого слова,— заявила в интервью госпожа Ривина.— Если бы в нашей стране уже решалась проблема домашнего насилия, то в таком центре, как наш, не было бы необходимости». Это следует из фрагмента акта Минюста, который госпожа Ривина опубликовала в соцсетях. Полный текст документа “Ъ” она прислать отказалась.

Напомним, 2 декабря центр получил уведомление о внеплановой проверке Минюста. Причиной стало заявление некоего господина Трубецкого. Как ранее сообщала госпожа Ривина, в Минюсте «сказали, что гражданин не хочет свои персональные данные разглашать, но ему не нравятся наши дела и наши финансы». 14 декабря стало известно о проходящей проверке в помещении центра.

В Министерстве юстиции тогда сообщили “Ъ”, что ее причиной стало то, что центр не подал заявление о включении организации в реестр иностранных агентов. А в организации пояснили, что центр «Насилию.нет» должен был подготовить отчетность за последние два с половиной года — это столько центр существует как юридическое лицо. Минюст запросил все документы, связанные с финансовой деятельностью, публичными мероприятиями, упоминаниями в СМИ, договоры центра с партнерами, уставные документы.

«Наше государство в очередной раз показало, что с насилием бороться в нашей стране запрещено,— прокомментировала решение Минюста соавтор законопроекта о профилактике домашнего насилия, сооснователь сети взаимопомощи для женщин "Ты не одна" Алена Попова.— Под любыми предлогами стараются помешать деятельности организации, которая помогает жертвам домашнего насилия».

«Закон против домашнего насилия есть в 156 странах мира, но не в России,— указала правозащитница.— В результате такой политики миллионы жертв домашнего насилия в России остаются без какой-либо защиты и поддержки. А если организация начинает помогать жертвам домашнего насилия в обход государства, как это делает центр "Насилию.нет", то ей не дают работать и признают иностранным агентом».

Напомним, законопроект о домашнем насилии начала разрабатывать рабочая группа при Минтруде в 2013 году, тогда над текстом документа работали юристы Мари Давтян, Алексей Паршин и Алена Попова. В 2016 году законопроект о профилактике семейно-бытового насилия согласились внести в Госдуму сенатор Антон Беляков и депутат Госдумы шестого созыва Салия Мурзабаева. В пояснительной записке к документу отмечалось, что в России недостаточно развиты защитные механизмы для потерпевших (психологическая и юридическая помощь, сеть убежищ, реабилитационных центров), отсутствуют охранные предписания и программы по реабилитации. Далее документ оставался без движения, пока в конце 2017 года над ним не начала работать депутат Оксана Пушкина.

Документ на разных этапах обсуждения встречал противодействие консервативных общественных и религиозных организаций, которые создали петицию, призывающую запретить принятие закона как «антисемейного». В 2019 году разработка перешла по инициативе спикера Валентины Матвиенко к Совету федерации. В работе группы, сформированной сенатором Галиной Кареловой, тем не менее участвовали Оксана Пушкина и Мари Давтян. Год назад была опубликована первая версия документа, которая вызвала шквал критики.

В Совете федерации пообещали подготовить «компромиссную» версию с учетом поступивших предложений. Однако в апреле 2020 года Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы вернутся к работе над инициативами о противодействии семейно-бытовому насилию после того, как будет побеждена пандемия коронавирусной инфекции.

Валерия Мишина