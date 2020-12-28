СП Сбербанка и АФК «Система» купило группу «Электрозавод» за 24,7 млрд рублей

Совместное предприятие АФК «Система» и Сбербанка, ООО «Мегаполис-Инвест», приобрело группу «Электрозавод», в которую входят 64,37% акций АО «Электрозавод» и 100% ООО «Электрокомбинат». На их основе будет создан ведущий в России производитель трансформаторов, говорится в сообщении Сбербанка. Сумма сделки составила 24,7 млрд руб.

«АФК "Система" — это один из ключевых клиентов и партнеров Сбера, с которым мы сотрудничаем много лет. Мы поддерживаем ее инвестиционные инициативы»,— сказал вице-президент Сбербанка по инвестициям Оскар Рацин.

«Электрозавод» — крупная российская компания по строительству, реконструкции и модернизации объектов энергетики. Заводу принадлежат земельные участки в районе метро «Электрозаводская» в Москве площадью 19 га.

«СберИнвест» и АФК «Система» владеют соответственно 24,14% и 75,86% уставного капитала «Мегаполис-Инвеста».