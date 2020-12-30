Упражнения с кинолентами

Этот год, не самый богатый на спортивные соревнования, оказался удивительно богат на спортивное кино — художественное и документальное. Его героями становились баскетболисты и велогонщики, футболисты и шахматисты, фигуристы и саблистки. Многие из фильмов пользовались у аудитории колоссальной популярностью.

Число поисковых запросов в Google «как играть в шахматы» достигло рекордного уровня за девять лет, количество пользователей игровой платформы Chess.com выросло в пять раз, а «шахматную доску» на Ebay пользователи стали искать в два с половиной раза чаще. И это произошло не после очередного матча за звание чемпиона мира, который в 2020 году из-за пандемии не состоялся, а после выхода сериала «Ход королевы» о шахматистке, борющейся с советскими гроссмейстерами и своими многочисленными зависимостями. Этот сериал — лишь один из дюжины фильмов на спортивную тему, появившихся в 2020 году.

Еще одним прорывным проектом Netflix стал сериал «Последний танец» о Майкле Джордане, которому седьмое чемпионство в НБА взять помешали, оказывается, злодей-менеджер, ленивые напарники и назойливые журналисты. Он заставил болельщиков пересматривать лучшие матчи «Чикаго Буллс» и превратился в самый популярный документальный фильм в истории телеканала ESPN, собиравший у экранов по 5,6 млн человек.

Фильм о враче-насильнике американской сборной по гимнастике Ларри Нассаре оказался одним из самых обсуждаемых по другой причине. Об «Athlete A» вспоминали в этом году много и часто — каждый раз, когда очередная гимнастка, вдохновившись документалкой, решала публично признаться в том, что она тоже подвергалась насилию. Спортсменки даже вынудили Международную федерацию гимнастики (FIG) созвать большую конференцию и, если не решить, хотя бы обсудить проблему.

Не обделен вниманием оказался и велоспорт. Почти одновременно вышли фильмы о двух героях крупных допинговых скандалов — Алехандро Вальверде и Лэнсе Армстронге, но обе эти киноленты гигантского числа просмотров собрать не смогли. В первом случае для раскрутки, кажется, не хватило медийности самого героя. «Лэнс» же не содержал никаких новых признаний и представил набор уже известных фактов.

К находящемуся на пике популярности жанру — фигурному катанию — режиссеры также в этом году обращались.

Правда, американский сериал «Цепляясь за лед» о фигуристке, которая одновременно страдает биполярным расстройством, алкогольной и наркотической зависимостями, попыткой взглянуть на востребованный вид под новым углом вышел спорной. После его выхода действующим фигуристам пришлось объяснять зрителям, что, мол, столько алкоголя они никогда не пили и что вообще спортивный режим такого не предусматривает.

В России также решили обратиться к внезапно оказавшейся в тренде шахматной теме — но не через киноэкран. В Москве состоялась отечественная премьера мюзикла «Шахматы». Дошел он до России, правда, с 30-летним опозданием: на Западе мюзикл отгремел еще в 1980-е, когда противостояние политических систем и проблема железного занавеса, лежащие в основе постановки, были действительно актуальны.

Российские кинорежиссеры в спортивную тематику тоже погружались охотно. Еще до пандемии выстрелил «Лед-2» — блокбастер якобы все о том же хайповом и обожаемом аудиторией фигурном катании. Настолько обожаемом, что эта картина смогла собрать более 1 млрд руб., хотя от фигурного катания в ней остались разве что только коньки.

Затем внимание зрителей было переключено на не менее востребованный жанр — футбол, однако как-то странно — фрагментарно и явно без пиетета к фактам — поданную биографию Эдуарда Стрельцова оценили так себе.

Экспериментом полюбопытнее была кинолента «На острие» о противостоянии двух отечественных фехтовальщиц. Драме доверили закрывать Московский международный кинофестиваль, и встретили ее очень тепло, хотя фехтование в плане медийности не стоит вроде бы в одном ряду с футболом и фигурным катанием.

Екатерина Ремизова