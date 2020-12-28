Эфир легок на подъем

В понедельник курс второй самой распространенной валюты — эфира (Ethereum, ETH) — вырос почти на 10% и достиг максимального значения с мая 2018 года. Курс биткойна после достижения накануне очередного исторического максимума ($28,14 тыс.) оставался в районе отметки $27 тыс. Эксперты указывают, на рынке наблюдается переток вложений — на фоне разбирательства SEC с основателями криптовалюты Ripple инвесторы высвобождающиеся из нее средства направляли в другие цифровые активы.

По данным торговой площадки CoinMarketCap.com, курс второй по популярности виртуальной валюты — эфира — в понедельник достигал отметки $730,5, максимума с 15 мая 2018 года. По сравнению с закрытием предыдущего дня курс эфира поднялся более чем на 9%. Капитализация виртуальной валюты достигла отметки $84 млрд. Биткойн лишь восстанавливал свои позиции, вновь приблизившись к уровню $27 тыс. Накануне курс ведущей криптовалюты обновил исторический максимум ($28,14 тыс.), однако не смог удержаться на этой отметке, откатившись ниже $26 тыс.

Опережающие темпы роста курса эфира связаны с его недооцененностью по сравнению с биткойном.

В декабре курс биткойна вырос более чем на 60%. За это же время эфир прибавил в цене только 30%, а до исторического максимума, установленного в январе 2018 года, не дотягивает более 48%. «В выходные президент США Дональд Трамп одобрил пакет помощи, что позволило биткойну обновить исторический максимум, потянув за собой и котировки эфира, который также получил свою порцию средств инвесторов»,— отмечает управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко.

К тому же, как отмечает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур, эфир мог выиграть от глобального перераспределения средств внутри криптовалютного рынка. Инвесторы корректируют свои портфели в связи с негативными новостями по некогда третьей по популярности цифровой валюте Ripple — в отношении ее эмитента Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск (см “Ъ” от 25 декабря). «Высвобожденные средства не ушли с бирж, а создали дополнительный спекулятивный спрос на надежные цифровые активы, к которым можно отнести и эфир»,— отмечает Юрий Мазур.

В условиях мягкой монетарной политики, а также ожиданий восстановления мировой экономики в 2021 году, рост курсов цифровых валют продолжится, считают участники рынка.

«Этому будет способствовать ослабление доллара и сохранение спроса на риск, что сделает криптовалюты одними из главных получателей инвестиционных потоков»,— отмечает Алексей Кириенко. По оценкам директора Binance в России Глеба Костарева, многие аналитики предсказывают преодоление планки в $30 тыс. по биткойну уже в начале следующего года, а по эфиру ожидается подъем до $1 тыс. Достижению круглой отметки будет способствовать запуск на бирже CME фьючерсов на Ethereum, который запланирован на 8 февраля 2021 году. «Данный инструмент упростит институциональным инвесторам вложения в виртуальную валюту и даст дополнительный импульс к росту ее цены»,— отмечает господин Костарев.

Впрочем, участники рынка указывают и на вероятность коррекции после бурного роста котировок в последние дни.

К тому же идиллию на криптовалютном рынке нарушает ситуация вокруг Ripple, которая свидетельствует о высоких регуляторных рисках инвестирования в такие активы. «Инвесторы будут внимательно следить за последствиями иска SEC и дальнейшими действиями регулятора, так как основные глобальные риски для криптовалютного рынка на данный момент находятся в регуляторном и юридическом поле»,— отмечает Юрий Мазур.

Виталий Гайдаев