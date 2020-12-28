ЦБ обсуждает присоединение Минбанка к Промсвязьбанку

Центробанк ведет переговоры по присоединению к государственному Промсвязьбанку (ПСБ) санируемого Московского индустриального банка. В конце ноября стало известно, что Минбанк улучшил финансовый результат, заработав за десять месяцев текущего года чистую прибыль почти 15 млрд руб.

«Мы действительно ведем сейчас такие переговоры. Это одно из прорабатываемых решений с учетом профиля банка, большого портфеля кредитов промышленности, представленности в регионах. Эти особенности бизнес-модели снижают привлекательность банка для частных инвесторов, но при этом могут быть интересны для Промсвязьбанка, развивающего близкие направления»,— сказали представители ЦБ «РИА Новости».

ЦБ санирует Минбанк с начала 2019 года. Финансовая отчетность на сайте ЦБ и расчеты “Ъ” говорят о том, что банк вышел на девятое место по чистой прибыли с начала 2020 года.

О финансовом оздоровлении Минбанка — в материале “Ъ” «Минус капитала дал плюс прибыли».