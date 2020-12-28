В Петербурге с коронавирусом за неделю госпитализировали более 6 тыс. человек

За минувшую неделю, с 21 по 27 декабря в Петербурге госпитализировали 6140 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на нее. Это почти столько же, сколько было неделей ранее, когда в больницы города с данным диагнозом было доставлено 6139 пациентов. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

По его словам, в настоящий момент в Петербурге свободными остаются 10,03% от общего числа развернутых коронавирусных коек.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что массовая вакцинация от COVID-19 в Петербурге начнется к февралю-марту 2021 года.