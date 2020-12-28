Саммит отложенного действия

Москва и Дели ведут подготовку к российско-индийской встрече в верхах, которая может состояться в первой половине 2021 года. Об этом сообщил “Ъ” посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма, комментируя разразившийся в Дели скандал в связи с отменой в этом году — впервые за два десятилетия — ежегодного российско-индийского саммита. Индийские СМИ сообщили о трениях между Москвой и Дели, а лидер оппозиции Рахул Ганди прямо обвинил власти в «разрушении традиционных связей с Москвой». Хотя МИД Индии дезавуировал его слова, источники “Ъ” признают: звучащие в Москве заявления о том, что Индия сближается с США и втягивается в «антикитайские игры», вызывают все большее недоумение в Дели.

«Российская и индийская стороны продолжают тесное взаимодействие в рамках подготовки к новой российско-индийской встрече в верхах в первой половине будущего года, если будет позволять пандемическая ситуация»,— заявил “Ъ” посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма. Глава индийской дипмиссии в Москве отверг предположения о том, что причиной отмены встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента РФ Владимира Путина в 2020 году могли стать политические трения.

Разъяснение Балы Венкатеша Вармы прозвучало после того, как российско-индийские отношения впервые в своей истории оказались в центре скандала, вызвавшего перепалку между правительством и лидером оппозиции Рахулом Ганди.

Детонатором скандала, разразившегося в год 20-летия подписания Декларации о стратегическом партнерстве между Россией и Индией и 10-летия повышения статуса двусторонних отношений до «особого и привилегированного стратегического партнерства», стала публикация в индийском издании ThePrint.

Напоминая о том, что начиная с 2000 года российско-индийские саммиты проводятся один раз в год — попеременно в России и Индии, ThePrint обращает внимание на то, что в этом году механизм встреч в верхах впервые за два десятилетия дал сбой. По версии издания, реальной причиной отмены визита в Индию Владимира Путина стала не пандемия, а растущая отчужденность между Москвой и Дели в связи с разногласиями по ряду ключевых проблем внешней политики и безопасности.

Одним из таких раздражителей ThePrint называет недовольство Москвы присоединением Дели к четырехстороннему диалогу по безопасности (QUAD), в котором помимо Индии принимают участие США, Япония и Австралия.

Созданный в ноябре 2017 года, QUAD был задуман как коалиция союзников и партнеров США в рамках стратегии безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Помимо встреч глав МИДов в ноябре этого года страны QUAD провели в Аравийском море военно-морские учения Malabar с участием двух авианосных групп. Их целью стала отработка совместных действий по защите от «экспансионистской и агрессивной политики» Китая.

«В самом деле, существует определенное недовольство в связи с повторяющимися российскими комментариями в адрес Индии и ложной интерпретацией ее мотивов присоединиться к QUAD»,— цитирует ThePrint неназванного индийского чиновника.

Кроме того, издание ссылается на ряд высокопоставленных индийских дипломатов в отставке, которые сетуют на то, что российские официальные лица неверно интерпретируют сближение Индии с США и причины ее конфликта с Китаем.

Версия о том, что визит Владимира Путина в Индию в 2020 году не состоялся из-за политических разногласий, получила громкий резонанс после того, как ее подхватил лидер ведущей индийской оппозиционной партии «Конгресс» Рахул Ганди.

Представитель политической династии Неру-Ганди, стоявшей у истоков отношений двух стран, Рахул Ганди обвинил правительство в проведении политики, подрывающей достижения прежних десятилетий. «Россия — очень важный друг Индии. Разрушение наших традиционных отношений недальновидно и опасно для нашего будущего»,— написал в Twitter внук Индиры Ганди и правнук Джавахарлала Неру.

Заявление лидера оппозиции было тут же дезавуировано индийским дипломатическим ведомством. «Саммит Индия—Россия не состоялся в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Это было взаимно согласованное решение двух правительств»,— отметил официальный представитель МИД Индии Анураг Шривастава, назвавший комментарий Рахула Ганди «особенно безответственным».

«Далекими от реальности» назвал предположения о политической подоплеке отмены визита Владимира Путина в Индию и российский посол в Дели Николай Кудашев в заявлении, выложенном на сайте посольства. «Мы находимся в тесном контакте с нашими индийскими друзьями, чтобы выработать новые даты проведения саммита, отложенного по эпидемиологическим причинам»,— добавил господин Кудашев.

В последний раз лидеры России и Индии общались по телефону 7 октября этого года, когда Нарендра Моди позвонил Владимиру Путину, чтобы поздравить его с 68-летием, а за три недели до этого, 17 сентября, Владимир Путин поздравил Нарендру Моди с его 70-летним юбилеем. Уже тогда они договорились о том, что визит российского президента в Индию состоится, как только позволят санитарно-эпидемиологические условия, но дата новой встречи в верхах так и осталась открытой.

Впрочем, несмотря на то что никаких оснований подвергать сомнению официальную версию переноса российско-индийского саммита, судя по всему, не существует, источники “Ъ” в Дели обращают внимание на то, что некоторые оценки российских официальных лиц по поводу отношений Индии с США и Китаем вызывают растущее недоумение в индийской столице.

Так, в Дели не осталось без внимания высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова, который на собрании Российского совета по международным делам, проходившем в начале декабря, заявил: «Запад пытается, у меня нет сомнений, возродить однополярную модель мироустройства. Такие полюса, как Китай, Россия, едва ли будут ему подвластны. Но такой очевиднейший полюс, как, например, Индия, подвергается очень изощренной, агрессивной политике Запада, который пытается втянуть ее и в антикитайские игры, продвигая Индо-Тихоокеанские стратегии, пытается резко ослабить наши теснейшие партнерские, стратегические, привилегированные отношения с индийцами».

Комментируя заявление российского министра, вызвавшее широкий резонанс в индийских СМИ, официальный представитель МИД Индии Анураг Шривастава отметил, что раздражающая Москву стратегия Индо-Тихоокеанского региона не направлена против какой-то страны. «Отношения Индии с каждой отдельной страной не зависят от ее отношений с третьими странами. Мы надеемся, что все наши партнеры поймут это и будут относиться к этому с пониманием и уважением»,— отметил Анураг Шривастава.

Бывший посол Индии в Москве Канвал Сибал, работавший в российской столице с 2004 по 2007 годы, высказался более откровенно. «В ситуации, когда китайцы угрожают нам и сидят у нас на границе, Сергею Лаврову все же не стоило делать таких комментариев. Сейчас не самое подходящее время, чтобы снова и снова повторять одно и то же, при этом слишком хорошо зная, что мы столкнулись с китайской угрозой»,— цитирует ThePrint ветерана индийской дипломатии.

Сергей Строкань