Тайны царевны Софьи

Новодевичий монастырь готовится к своему 500-летнему юбилею — на территории монастыря уже три года ведутся археологические и реставрационные работы. Печать-дельфин, терракотовые изразцы из «элитных» келий и замурованный в стене саркофаг с младенцем — такова добыча археологов.

Оксана Прилепина

История Новодевичьего монастыря в Москве хранит множество тайн. Удивительно, но полноценные научные раскопки здесь никогда не проводились. Поэтому неизвестна даже точная дата постройки главного собора монастыря.

Основан Новодевичий был в мае 1524 года — к этой дате и приурочены юбилейные мероприятия. Третий год идут реставрационные и исследовательские работы. Руководит раскопками заведующий отделом археологии Московской Руси Института археологии РАН (ИА РАН) Леонид Беляев. Он рассказал «Огоньку» о том, что удавалось найти на территории Новодевичьего монастыря и что узнать о нашей истории.

— В результате наших работ монастырь приобрел истинную плоть XVI века,— начал разговор Леонид Беляев.— Понимаете, раньше мы считали, что у него XVI века по сути не было. Сохранился только Смоленский собор с некрополем, которые мы могли бы датировать этим периодом.

Уже полвека археологи мечтали найти ограду древнего монастыря, узнать, из чего она была сделана. И наконец это произошло.

— При Борисе Годунове ограда была каменной,— рассказывает Леонид Беляев.— В годы Смуты монастырь постоянно переходил из рук в руки, и после пожара 1611 года в нем уцелели только каменные стены и собор.

История этого периода очень интересует ученых, потому что напоминает запутанный детектив. Известно, что в Новодевичьем монастыре приняла постриг вдова царя Федора Иоанновича царица Ирина, сестра Бориса Годунова. Ей построили келью с церковью. Здесь же жил и сам Борис Годунов до избрания на царство, после чего одарил монастырь, в том числе деньгами и землей. После падения Годунова, в годы Смуты, монастырь и окружавшее его поле оказались в эпицентре противостояния разных сил. После прихода в Москву польского войска монастырь стал главной квартирой при избрании королевича Владислава в 1610 году, а войскам гетмана Жолкевского было предписано оставаться в Новодевичьем монастыре и в город не входить. В итоге монастырь дважды переходил из рук в руки. Его отбило у поляков Первое ополчение, затем потеряло, а окончательно освободил обитель князь Пожарский. Все это время монастырских стен не покидали даже самые знатные монахини — царевна Ксения Годунова и бывшая Ливонская королева Мария. Другой знаменитой узницей Новодевичьего была низложенная царевна Софья.

— Она как тряпкой по доске провела. При ней все старые постройки в монастыре исчезли,— рассказывает Леонид Беляев.— Старую стену тщательно, до последних камешков, разобрали — монастырь расширялся. Мы знаем, что монастырь и раньше был большим, около 3 гектаров, а стал 5 гектаров! И теперь требуется искусство археологов, чтобы восстановить исторический облик.

Раньше думали, что все, что стоит за современной стеной, имеет в основании XVI век, но теперь очевидно, что строить здесь начали только после того, как Софья возвела новые стены. Значит, все каменные сооружения дальше старой ограды появились в XVII–XVIII веках, не раньше. Археологи выяснили, где проходили старые стены, поняли, где находились башни. Оказалось, монастырь был окружен частоколом и символическим рвом, который обозначал, что обитель надежно защищена.

Тогда вокруг каждого монастыря располагалась слобода, освобожденная от налогов. Также у каменных стен жили все, кто обслуживал Новодевичий монастырь. А вот как выглядела застройка самого монастыря — вопрос. Пока ИА РАН восстановил лишь облик нескольких «элитных» келий. Это были очень престижные комфортные жилища с плиточными полами, украшенными редкими тогда красными изразцами. Некоторые, например терракотовые изображения грифонов, для Москвы уникальны. Они уже привлекли внимание искусствоведов и историков. Кельи обогревались изысканными изразцовыми печами — одними из первых в Москве.

— С изразцовыми печами — интереснейший сюжет,— говорит Леонид Беляев.— Дело в том, что в пожаре 1611 года в Новодевичьем монастыре, когда все горело, даже печи развалились. В итоге пожарище закрыло входы в подвалы, где сохранились предметы, которые, как мы теперь знаем, датируются до 1611 года, то есть эпохой от Ивана Грозного до Годунова включительно. Предметы эти разные, но они дают важную точку отсчета для вообще хронологии вещевого комплекса Москвы, которое пока рисуется довольно смутно.

В целом, уверяют ученые, сделанные находки характеризуют древнюю Москву как европейский город.

— Россия всегда была европейской страной,— говорит Леонид Беляев,— хотя и с большими восточными связями.

А вот с датой постройки собора Новодевичьего монастыря ясности нет. Известно, что Василий III повелел заложить монастырь 13 мая 1524 года в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» в память о взятии Смоленска в 1514 году. Когда же появился главный собор обители — Смоленский?

— Новые исследования показали, что в начале 1550-х годов собор в нижней части уже стоял и даже был однажды перестроен,— говорит Леонид Беляев.— Мы нашли подземные укрепляющие конструкции из кирпича: внутри — ленточный фундамент, а снаружи — так называемые быки. Они возникли, конечно, после возведения фундамента и, видимо, стен. Оказалось, что в эти части конструкции фундамента позже врубали захоронения.

Среди захоронений — саркофаги князя Ивана Кубенского и его супруги Александры, и они проливают свет на историю собора. Известно, что Ивана Кубенского казнили в 1546 году. На саркофаге Александры стоит дата — 1551 год. Самое позднее из захоронений относится к 1570 году. Получается, фундамент построен раньше всех этих дат.

Каждое из надгробий заслуживает отдельного научного исследования. Одним из загадочных захоронений можно назвать и саркофаг ребенка, который вмурован в кладку стены Покровской церкви Южных ворот монастыря.

— Мы не имеем ни малейшего представления, что это за ребенок, почему он погребен в стене храма на втором ярусе,— разводит руками Леонид Беляев.— Над этой загадкой идет работа.

Многие действия царевны Софьи, активно занимавшейся обустройством монастыря, ставят ученых в тупик. Например: зачем были перенесены останки дочери Ивана Грозного — Анны? И где они теперь находятся?

— Мы очень рассчитываем, что по царевне Софье с нами поработают историки-архивисты,— говорил Леонид Беляев.— Это поможет нам многое понять и в истории монастыря.

В ближайшие два-три года в Новодевичьем монастыре появится музей. Многие загадки получат свои объяснения, таинственные страницы жизни обители станут историей. А с какими-то открытиями археологов можно ознакомиться уже сейчас — 3D-фотографии находок размещены на сайте института.