Сдачный сезон

Пандемия изменила привычки не только граждан, но и банкиров. Тех, у кого не оказалось серьезных запасов средств, она подтолкнула к давно назревшим, но оттягивавшимся решениям. Кто-то решился дешево продать банк, кто-то просто сдал лицензию. И все это в основном добровольно, регулятор занимался другими проблемами. Только под конец года ЦБ неожиданно взялся за расчистку довольно узкого сегмента — серых платежей в нелегальные казино, за что уже поплатились лицензиями два банка. А значит, считать лицензии еще рано.

«На грани вымирания не стоит быть слишком привередливым»,— говорил ленивец Сид в «Ледниковом периоде-2». Вот и ЦБ на фоне пандемии настолько смягчился к банкам, что 2020 год можно считать фактически отсрочкой расчистки рынка. Лицензии регулятор почти не отзывал. Парадокс в том, что это на удивление почти не сказалось на числе выбывших игроков. Количество кредитных организаций в России, по данным регулятора, за январь—ноябрь уменьшилось на 31 банк. Известно еще о четырех именах в декабре, так что в целом получается предварительно 35. В 2019 году с рынка ушли 40 банков.

Казалось бы, разница не так уж велика, да и время осталось еще, чтобы разрыв сократить. Но есть важный нюанс. Если годом ранее банки покидали рынок в основном принудительно, то в этом необычно много добровольцев — десять против четырех в 2019 году.

Еще часть лицензий исчезла за счет поглощений, таких в этом году из публично известных шесть. Большинство из тех, кто продал банки, рассматривали такую возможность два-три года, но созрели только под давлением пандемии. И сделки были заключены по цене в разы ниже исходных ожиданий. Например, собственники одного из недавно проданных банков три года искали покупателя, который заплатит 1 капитал плюс $2 млн, а продали в итоге за 0,6 капитала. Не стоит откладывать на завтра то, что можно продать сегодня. Главный урок, преподанный коронавирусом всему миру,— завтра может быть еще хуже.

Разница стратегий «продать» или «сдать лицензию» лежит на поверхности. Те, кто был готов платить за сохранение лица, продавались заметно дешевле капитала, отдавая примерно треть за честь «не сдаваться». Те, кто предпочитает считать, выбирали сдачу лицензии, что позволяло сохранить капитал полностью.

А что же регулятор? А он ушел на карантин, принимал лицензии у тех, кто их сдавал, одобрял редкие сделки. Дал рынку передохнуть — отменил инспекционные проверки на местах, перешел в режим онлайн, при котором отчетность можно рисовать на компьютере, и по крайней мере в первом полугодии просто приостановил отзыв лицензий.

Ксения Дементьева, руководитель группы финансового анализа Не стоит откладывать на завтра то, что можно продать сегодня. Главный урок, преподанный коронавирусом всему миру,— завтра может быть еще хуже

Продолжалась идиллия до декабря, когда ЦБ вдруг проснулся и неожиданно обратил внимание на банки, злоупотребляющие проведением платежей в адрес нелегальных в России казино. Что именно подтолкнуло регулятора заняться этим отнюдь не новым серым сектором, доподлинно неизвестно. Эксперты говорят, например, о внимании к нему платежной системы Visa, которое благодаря блогерам и рекордным штрафам отдельным игрокам не осталось незамеченным. Второй не менее важный фактор — готовящееся введение единого регулирования игровой отрасли в России (см. “Ъ” от 12 декабря).

В результате уже в декабре два банка разом, «Онего» и «Финтех», лишились лицензий за «сотрудничество с запрещенными в России игорными заведениями». По словам, банкиров, ЦБ впервые отозвал по этому основанию сразу две лицензии. И кажется, это не финал.

Говорят, что регулятор уже начал проверки в банках, так или иначе связанных с проведением платежей в интересах серого игорного бизнеса. Так что, вполне возможно, мы еще увидим несколько отзывов в конце этого года или в начале следующего.

Но массово на ситуацию в системе эти отзывы, конечно, не повлияют. По словам участников рынка, банков, связанных с игорным бизнесом, всего около десятка. Вопрос в том, насколько проснулся дракон и ослабли от «коронакризиса» богатыри. Пока эксперты ожидают в следующем году продолжение сонной атмосферы этого и в целом спокойный уход с рынка примерно тех же порядка 35 игроков. Но объем плохих долгов растет, ЦБ начинает шевелиться, и более жесткий вариант развития событий выглядит не столь уж натянутым.

Ксения Дементьева