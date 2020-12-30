Промзоны попали под комплексное развитие

В нынешнем году правительством Москвы были заключены первые договоры по комплексному развитию территорий бывших промзон. Новый механизм позволит привлекать частных инвесторов для перестройки заброшенных и практически неиспользуемых пространств: на их месте будут возводиться новые производственные объекты, деловые центры, социальная инфраструктура, жилье.

Одно из главных новшеств текущего года в развитии городской инфраструктуры — это заключение первых в России договоров о комплексном развитии промышленных территорий (КРТ). Предполагается, что мера коснется неэффективно используемых территорий бывших промзон внутри старых границ столицы. Основное отличие таких проектов в том, что город имеет право принять решение о функционале территорий, которые подвергаются редевелопменту, а также формировать единый земельный участок под проект.

По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, в ближайшие годы с помощью механизма КРТ планируется преобразить старые заброшенные промзоны и создать в первую очередь не жилые массивы, а современные кварталы с инновационными производствами и развитой инфраструктурой вокруг. Он отметил, что за три года было обследовано 100% промышленных территорий Москвы общей площадью почти 15 тыс. га и выявлено, что больше трети из них потенциально пригодны для градостроительного развития.

Развитие бывших промзон является распространенной мировой практикой, однако процесс перестройки требует времени. В 2017 году в Москве появилась нормативно-правовая база, благодаря которой стало возможно развивать такие площадки не только в рамках редевелопмента, но и проводить комплексное развитие территорий промзон.

Проведенное обследование промышленных территорий показало, что часть из них занята эффективно работающими предприятиями, часть — объектами деловой и другой застройки, не относящейся к промышленности. Однако около одной трети промзон не занято ничем, кроме разве что покосившегося забора, склада или стоянки. Именно такие «свободные» территории промышленного назначения могут и должны стать зоной развития города. На сегодня это почти 5,4 тыс. га, из которых 2 тыс. га, по оценке властей, подходят для реализации механизма комплексного развития территорий.

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В 2020 году Москва заключила два первых договора о комплексном развитии территорий бывших промзон — «Октябрьское поле» и «Коровино». Оба — с частными инвесторами. Так, в рамках заключенного в июле текущего года соглашения инвестор вложит 14 млрд руб. в развитие территории бывшей промзоны «Октябрьское поле». На ней появятся современные технопарк, жилье и социальные объекты. Предполагаемый бюджетный эффект от проекта составит около 1,8 млрд руб. Общая площадь под застройку составляет почти 6 га. Согласно договору, компания возведет 174 тыс. кв. м недвижимости, причем на жилье придется чуть более 137 тыс. «квадратов». Остальное — это два детских сада, школа, поликлиника и технопарк.

Также в начале декабря город заключил с частным инвестором компанией «Интеко» договор комплексного развития части промзоны на севере столицы. К 2035 году на месте остановившего свою работу Домостроительного комбината №7 и неиспользуемых промышленных объектов и складов в «Коровино» появится новый производственный и деловой центр с современной инфраструктурой. На участке площадью более 35 га планируется построить объекты промышленного и общественно-делового назначения, максимальная площадь которых может составить более 600 тыс. кв. м. Инвестиции в реорганизацию промзоны планируются в размере порядка 40 млрд руб., налоговые поступления в бюджет составят около 3,8 млрд руб. в год.

Частный инвестор, который будет отвечать за развитие «Коровино», был определен с помощью первого в России аукциона на право заключения договора КРТ в промышленной зоне. Компания «Интеко» выиграла торги со ставкой 201,2 млн руб. Ранее шесть собственников участка в промзоне «Коровино» не выразили желания развивать депрессивную территорию самостоятельно, поэтому город объявил аукцион.

В этом году также приняты решения о реорганизации еще по четырем территориям, соглашения с инвесторами будут заключены уже в новом году. Предполагается, что на территориях бывших промзон «Братцево», «Чертаново», «Южное Бутово» и «Алтуфьевское шоссе» в рамках КРТ появятся современные объекты производственного и общественно-делового назначения. Редевелопмент бывших производственных зон вроде «Южного Бутово» также включает в себя жилую застройку, объекты под образовательные и спортивные цели, а также цели здравоохранения. Планируемый объем инвестиций в четыре проекта составит почти 82 млрд руб., а ожидаемый бюджетный эффект для города превысит 6,2 млрд руб. в год.

Решения об установлении границ комплексного развития территорий бывших промзон «Соколиная гора» и «Алтуфьевское шоссе», расположенных на востоке и северо-востоке столицы, были приняты на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 24 декабря. В рамках реализации проектов город получит более 22 тыс. новых рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Общая площадь участков, реорганизуемых на территории промзоны "Соколиная гора", составляет 49,8 га. Площадь застройки этих участков — более 675 тыс. кв. м. В том числе на жилую часть и прилегающие к ней нежилые постройки придется порядка 249 тыс. кв. м. На территории бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе" появятся объекты общей площадью 358,5 тыс. кв. м. Почти 263 тыс. кв. м здесь придется на нежилые здания, в том числе объекты социальной инфраструктуры, а также общественно-производственные объекты, и еще почти 96 тыс. кв. м — на жилую застройку»,— рассказал Александр Прохоров.

Проект комплексного развития территории стал для промзоны «Алтуфьевское шоссе» не первым. В начале декабря было принято решение о реорганизации другой территории этой промзоны. Ожидаемые частные инвестиции в этот проект составят 45 млрд руб., в результате на площади 29,17 га появится жилье, а также объекты общественно-делового и научно-производственного назначения. Это позволит городу получить 8,2 тыс. рабочих мест и жилье для более чем 5 тыс. человек, а ежегодный ожидаемый бюджетный эффект от реализации проекта составит 2,7 млрд руб.

Всего, по данным правительства Москвы, сегодня в проработке находится более 100 территорий КРТ, на которых планируется построить более 37 млн кв. м объектов производственного, общественного и социального, а также жилого назначения. По плану московского правительства реализация этих проектов даст жителям столицы около 500 тыс. новых рабочих мест, привлечет 7 трлн руб. частных инвестиций и обеспечит почти 3 трлн руб. поступлений в бюджет. В итоге механизм КРТ может охватить почти 1,9 тыс. га бывших промзон на территории города. При этом в 2020 году Градостроительно-земельной комиссией города были одобрены для дальнейшего развития 19 проектов КРТ, в том числе «Красный строитель», «Бережковская набережная», «Капотня», «Выхино», «Трикотажная», «Перово», «Теплый стан», «Никулинская», «Кунцево», «Свиблово», «Коровино» (проект 2), «Верхние котлы».

Ксения Ильина