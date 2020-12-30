Госзакупки переводят на единый стандарт

Москва из года в год возглавляет независимый национальный рейтинг прозрачности государственных закупок (оценка ведется по 40 критериям). Удерживать лидирующую позицию удается за счет непрерывного совершенствования и цифровизации закупочных процессов, поддержки малого и среднего бизнеса, а также просветительской работы с поставщиками и заказчиками. Во многом повысить эффективность закупочных процедур, повысить прозрачность системы закупок в городе и упростить работу заказчиков удалось в том числе за счет стандартизации процессов: к концу 2020 года 70% закупок, которые проводятся в Москве, будут осуществляться по стандартизированным процедурам. Для этого были утверждены типовые формы документов по наиболее востребованным предметам закупок и установлены единые требования, понятные для всех участников закупок города. Стандартизация сокращает и риски обжалования итогов закупок участниками, повышает прозрачность закупочных процедур и позволяет более эффективно использовать бюджетные средства, а также увеличивает конкуренцию между участниками. Например, в госзакупках, в которых применяется типовая документация, в среднем участвуют 5,6 участника, в то время как в процедурах, проходящих без нее,— 4,4.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, с 2015 года в Москве уже стандартизировали 258 комплектов типовой закупочной документации, что охватывает 67% видов госзакупок города. В результате количество процедур, проведенных с использованием типовой закупочной документации, за пять лет увеличилось в 25 раз. За 11 месяцев этого года было проведено свыше 45 тыс. процедур с использованием типовой документации общим объемом 414 млрд руб. «В этом году размер экономии госзаказчиков Москвы составил более 42 млрд руб., что составляет 4,5% всего объема закупок»,— добавил заммэра.

«Из общего количества стандартизированных комплектов около 30% приходится на закупки, осуществляемые в городском хозяйстве, 26% – на документацию, применяемую в закупках в области имущества и транспорта, примерно по 10% – в закупках на общегородские потребности, здравоохранении, образовании», - добавил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Помимо стандартизации большой вклад в развитие конкуренции и упрощение процесса закупок привносит Портал поставщиков, созданный в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема. Каждый день на Портале заключается более тысячи контрактов, а среднее снижение цены в ходе котировочных сессий составляет 13%. Каталог уникальных товаров, работ и услуг сегодня содержит уже более миллиона наименований от 204 тыс. поставщиков, 90% из них — это представители малого и среднего бизнеса. За 11 месяцев 2020 года на портале было проведено более 418 тыс. закупок на 50 млрд руб., а всего с момента запуска платформы более 2,5 млн сделок на 200 млрд руб. Экономия госзаказчиков за все время существования ресурса составила свыше 5,8 млрд руб.

Как рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, помимо Москвы сегодня с ресурсом в качестве заказчиков работают еще 36 регионов России, а география поставщиков охватывает всю страну. «Между региональными поставщиками и столичными заказчиками в 2020 году на Портале было заключено 66,3 тыс. контрактов на общую сумму 9,6 млрд руб., что составляет порядка 30% от общего объема закупок московских заказчиков на Портале. Региональные заказчики опубликовали в этом году более 163,8 тыс. закупок на сумму 14,8 млрд руб. Лидерами среди регионов стали Московская область (6,8 млрд руб.), Санкт-Петербург (2,2 млрд руб.) и Пермский край (2,9 млрд руб.)»,— отметил глава ведомства.

Чаще всего на Портале закупают медицинские товары, техническое обслуживание, содержание и текущий ремонт, строительные и хозяйственные товары, а также услуги по санитарному содержанию и уборке. Кроме того, Портал поставщиков показал себя удобным сервисом для закупок медицинского оборудования и антисептических средств.

Также в июле 2020 года у предпринимателей появилась возможность указать на Портале налоговый статус «самозанятый» и попасть в общий реестр поставщиков, доступный госзаказчикам. Более 1,7 тыс. самозанятых граждан зарегистрировались на портале поставщиков за последние пять месяцев. Большинство таких пользователей — это предприниматели из Москвы и Московской области, а также Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

Ксения Ильина