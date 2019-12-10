Главные новости к утру 10 декабря

В Париже впервые с 2016 года прошел саммит в «нормандском формате». В нем участвовали лидеры России, Украины, Германии и Франции Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон. Подробнее

Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства по поводу российских спортсменов. Он сказал, что решение агентства частично противоречит Олимпийской хартии. О решении агентства

Что решило WADA. Главное Читать далее

Комитеты Палаты представителей и Сената Конгресса США по вооруженным силам согласовали законопроект об оборонном бюджете страны на $738 млрд, он среди прочего запрещает военное сотрудничество с Россией. Предполагается, что Закон о национальной обороне будет принят до конца 2019 года. Об американском бюджете

Бывший британский разведчик Кристофер Стил, который был источником информации для ФБР в ходе расследования президентской кампании Дональда Трампа, имел продолжительные дружеские отношения с его дочерью Иванкой Трамп, сообщил Reuters источник, который знает об этой дружбе. Господин Стил — автор так называемого досье с компроматом на господина Трампа. О расследовании действий ФБР

Как стало известно “Ъ”, в Россию вернулся адвокат Георгий Левчук, который благодаря показаниям своего клиента, сбежавшего на Украину бывшего гендиректора ОАО «Военно-строительное управление Москвы» Алексея Душутина, в прошлом году был задержан Службой безопасности Украины по обвинениям в мошенничестве и шпионаже. На Украине остаются под следствием еще два фигуранта расследования, а сам господин Душутин пытается получить политическое убежище в этой стране.

Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонов по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail. WhatsApp перестанет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря 2019 года.

О предстоящих 10 декабря событиях читайте в анонсе “Ъ”.