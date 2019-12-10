Главные анонсы 10 декабря

В Москве пройдет встреча президента России Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Заявленные для обсуждения темы: совершенствование судебной системы, поддержка соотечественников и защита прав несовершеннолетних. 21 октября господин Путин подписал указы об увольнении главы СПЧ Михаила Федотова «в связи с достижением им возраста 70 лет» и назначении своим советником Валерия Фадеева — журналиста и секретаря Общественной палаты РФ. Также президент исключил из совета правозащитника Павла Чикова, политолога Екатерину Шульман и эксперта по избирательным правам Илью Шаблинского. Подробнее

Чем известен новый глава СПЧ Валерий Фадеев Читать далее

Глава МИД России Сергей Лавров посетит Вашингтон. Там планируется его встреча с президентом США Дональдом Трампом. На переговорах с госсекретарем Майком Помпео стороны затронут международные проблемы и вопросы двусторонних отношений. О предыдущем визите господина Лаврова в США

В Санкт-Петербурге 2-й Западный окружной военный суд огласит приговор обвиняемым в организации теракта в метро 3 апреля 2017 года. Жертвами теракта стали 15 человек. Дело о теракте в петербургском метро слушалось чуть больше полугода. Фигурантов обвиняют во вступлении в террористическую группировку с целью организации терактов в Санкт-Петербурге. Подробнее о деле

В Тюмени арбитражный суд рассмотрит по существу дело о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). О новых владельцах НПЗ

Конституционный суд (КС) России объявит решение по громкой жалобе трех москвичек, пострадавших от советских репрессий. Они просят обеспечить им гарантированную законом компенсацию — бесплатное жилье в Москве взамен отнятых в 1930-е квартир. Позицию заявительниц ранее поддержали в КС представители президента, правительства, Госдумы, Совфеда, Генпрокуратуры и СПЧ: они заявили о долге государства компенсировать гражданам «сломанные им жизни». Подробнее

Сотрудники "Ъ" рассказали, как коммунистический террор коснулся их семей Читать далее

В Москве пройдет церемония вручения национальной литературной премии «Большая книга». Шорт-лит объявлен в июне. Как вручили премию в прошлом году

Состоятся матчи последнего тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA. Футболисты санкт-петербургского «Зенита» встретятся в Лиссабоне с португальской «Бенфикой». Российская команда сохраняет шансы на выход в play-off турнира. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени. Трансляцию будет вести телеканал «Матч ТВ».