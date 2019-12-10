Сбежавший на Украину защитился от экстрадиции

Как стало известно “Ъ”, в Россию вернулся адвокат Георгий Левчук, который благодаря показаниям своего клиента, сбежавшего на Украину бывшего гендиректора ОАО «Военно-строительное управление Москвы» Алексея Душутина, в прошлом году был задержан Службой безопасности Украины (СБУ) по обвинениям в мошенничестве и шпионаже. На Украине остаются под следствием еще два фигуранта расследования, а сам господин Душутин пытается получить политическое убежище в этой стране.

Адвокат Георгий Левчук вместе со своим коллегой из Мосюрколлегии Владимиром Филимоновым и главой Фонда волонтеров Украины Тимофеем Нагорным является фигурантом громкого шпионского дела, возбужденного СБУ по заявлению сбежавшего в Киев и находящего в розыске Интерпола бывшего гендиректора ОАО «Военно-строительное управление Москвы» (ВСУМ) Алексея Душутина. Ранее тот был осужден на четыре года за продажу объектов недвижимости ВСУМ по заниженной стоимости. Однако после отбытия части наказания заключенного вернули в Москву, обвинив в покушении на очередную аферу (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК) — попытку продажи за 11 млн руб. строительной базы на Каширском шоссе, которая оценивалась в 140 млн. По решению суда военный коммерсант был определен под домашний арест, из-под которого скрылся на Украину.

Господин Душутин, по словам адвоката Левчука, приглашая его на Украину, был готов встретиться в любом из городов. Георгий Левчук предложил поговорить в Днепропетровске (ныне город Днепр), где у него живут родственники, но находящийся в розыске Интерпола собеседник настоял на столице Украины, уверяя, что ему опасно передвигаться по стране.

В киевском ресторане «Индиго», как вспоминает господин Левчук, обсуждалась стратегия защиты при обжаловании в Мосгорсуде заочного ареста бизнесмена. В завершение встречи, назвав адвоката своей последней надеждой, клиент пожал защитнику руку и передал ему в качестве оплаты услуг €500 тыс.

После этого в зал ворвались одетые в маски и бронежилеты вооруженные спецназовцы. В здании СБУ, куда адвоката привезли после задержания, ему предложили признать вину в шпионаже, угрожая в противном случае вывезти в лес или посадить в камеру, где содержатся боевики «Правого сектора» (запрещен в России) или батальона «Торнадо», из которой он может не выйти. Чуть позже, вспоминает адвокат, предлагали уже отдать днепропетровскую недвижимость, «получить года полтора, отсидеть и уехать к себе в Москву». После отказа задержанного отправили в специзолятор СБУ в Аскольдовом переулке. Причем только задержанием одного защитника дело не ограничилось. Под стражу вскоре попали еще один российский адвокат господина Душутина Владимир Филимонов и глава Фонда волонтеров Украины Тимофей Нагорный.

Вскоре после этого СБУ провела брифинг, на котором заявила о раскрытии шпионской сети. Так, по версии следствия, господин Левчук прилетел в Киев, выполняя задание российской разведки, для которой якобы собирал данные о складах боеприпасов украинской армии. По версии СБУ, в дальнейшем их планировали уничтожить диверсанты из ДНР и ЛНР. Кроме того, он вместе с коллегой Филимоновым собирался получить крупную сумму денег якобы на подкуп должностных лиц в России, а потом кинуть господина Душутина. Украинцу Нагорному вменили госизмену.

Расследованием дела занялся киевский следственный отдел главного управления СБУ. Никто из фигурантов вину не признавал. При этом защитников под стражей могло оказаться больше. Еще один адвокат господина Душутина — Николай Галкин, также прилетевший в Киев для встречи со своим доверителем, чудом избежал ареста, случайно узнав о задержании коллег и быстро покинув территорию Украины.

Адвокат Левчук рассказал “Ъ”, что в основном находился под следствием в камере-одиночке. Поскольку внутреннего двора в небольшом, на 24 камеры, изоляторе не было, под прогулки были приспособлены помещения самой тюрьмы. Кормили арестантов трижды в день, еда хотя и готовилась в госпитале СБУ, но порции были небольшими. «Наесться ими было невозможно. Если нет передач с воли, ходишь голодный»,— вспоминает господин Левчук.

Любые контакты между арестованными вне камер были строго запрещены и немедленно пресекались. Но даже при таком режиме арестованные умудряются поздороваться или перекинуться между собой парой фраз, закрывшись от установленных повсюду видеокамер. Так, господину Левчуку удалось поговорить с Надеждой Савченко, одно время находившейся в соседней камере.

Весной этого года следственные действия по делу были завершены, и всех его фигурантов постепенно перевели под домашние аресты. А когда защите господина Левчука удалось добиться снятия с него всех процессуальных ограничений, он уехал в Москву, где сейчас проходит лечение. Суд над фигурантами шпионского дела по существу так и не начался — единственный потерпевший и основной свидетель Алексей Душутин не приходит на заседания.

В разговоре с “Ъ” Георгий Левчук назвал свое уголовное дело провокацией СБУ, с помощью которой бывший глава ВСУМ пытается заработать лояльность украинских властей и, получив от них статус беженца, избежать экстрадиции. При этом в российской Генпрокуратуре сообщили “Ъ”, что в августе этого года ведомство было проинформировано о нахождении экс-директора ВСУМ на территории Украины. Запрос о его выдаче был направлен в Киев 6 сентября 2019 года, однако «до настоящего времени ответа на него от компетентных органов Украины не поступило».

Владислав Трифонов