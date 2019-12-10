Зеленский заявил о возможности обмена «всех на всех» 24 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам «нормандского саммита» заявил, что все стороны выступили за обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех» до конца 2019 года. На конференции он назвал последний день этого месяца крайней датой. «Мы практически договорились о дате 24 декабря»,— сказал господин Зеленский.

По словам президента Украины, в рамках обмена удерживаемых лиц на родину могут вернуться 72 украинца. Обмен будет происходить в несколько этапов.

В Париже впервые с 2016 года прошел саммит в «нормандском формате». В нем участвовали лидеры России, Украины, Германии и Франции — Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон. В общей сложности переговоры продолжались около пяти с половиной часов, включая перерыв на первую двустороннюю встречу президентов Путина и Зеленского.

Об итогах саммита — в публикации “Ъ” «Есть ли потепление? Я думаю, что да».