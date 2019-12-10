В работе приложения Тинькофф-банка произошел сбой

Пользователи пожаловались на сбой в работе мобильного приложения Тинькофф-банка. При попытке входа появляется надпись «данные недоступны» или «превышен лимит времени на запрос», сообщает РБК.

Один из пользователей не смог залогиниться, следует из данных сервиса Downdetector. Большинство из клиентов не могут войти в систему.

«Вечером у части клиентов могли наблюдаться затруднения со входом в мобильное приложение, которые были оперативно исправлены. Ситуация затронула менее 0,1% клиентов»,— сообщили “Ъ” в Тинькофф-банке.

Ранее Тинькофф-банк заявил, что первым в России запустил суперприложение, объединившее функции онлайн-банка и потребительских сервисов. Через приложение можно записаться на прием к врачу, в салоны красоты, на квесты и заказать уборку.