«Шеф» откажется от еды по подписке

«Яндекс», купивший год назад сервис по доставке продуктовых наборов по рецептам «Партия еды» и переименовавший его в «Яндекс.Шеф», решил отказаться от продажи своей продукции по подписке и через сайт, а также закрыть приложение сервиса. Компания решила сосредоточиться на единственном канале дистрибуции — запущенной летом 2019 года «Яндекс.Лавке» и развитии кулинарии, нарастив в ближайшие месяцы производственные мощности. Такое решение объясняется слишком медленными для «Яндекса» темпами роста и сложностью масштабирования проекта.

О том, что служба доставки наборов продуктов с рецептами «Яндекс.Шеф» откажется от дальнейшей работы по подписке, “Ъ” рассказал руководитель направления фудтех в «Яндексе» Максим Фирсов. Компания остановит продажи через сайт и закроет приложение «Шефа» в пользу «Яндекс.Лавки», работающей на базе приложения «Яндекс.Еда», и с февраля сосредоточится на продаже разовых наборов с рецептами только через этот канал.

«Яндекс.Шеф» создан на основе проекта «Партия еды», основанного в 2014 году Михаилом Перегудовым и приобретенного структурой интернет-холдинга «Яндекс.Такси» осенью 2018 года. Сумма сделки не раскрывалась, эксперты оценивали ее в пределах 700 млн руб. Тогда же господин Перегудов, сохранивший пост гендиректора компании, сообщал о планах расширить меню, модернизировать сайт и мобильное приложение. Гендиректор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко в это же время анонсировал планы увеличить выручку «Партии еды» в 100 раз за три года.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что сервис не демонстрирует тех темпов роста аудитории, которые требует «Яндекс», из-за чего и было принято решение о реструктуризации. Михаил Перегудов настаивает, что год к году выручка компании вырастет на 60%, замечая, что это самый быстрый рост на рынке. По данным ЕГРЮЛ, в 2018 году выручка ООО «Партия еды» составила 319,7 млн руб., то есть по итогам 2019 года этот показатель может равняться 511,5 млн руб.

У «Яндекс.Шефа» производство наборов сосредоточено на фабрике-кухне в Санкт-Петербурге: в ближайшие месяцы планируется увеличить ее площадь с 1 тыс. до 3 тыс. кв. м. Отсюда наборы и кулинария направляются на локальные склады «Яндекс.Лавки». Сейчас продуктовые наборы представлены в «Лавке» примерно 20 позициями. После реструктуризации, уточняет Максим Фирсов, доля кулинарии и наборов продуктов с рецептами совокупно займет до 30% от всего ассортимента «Лавки».

Господин Бурмистров при этом считает, что модель работы по подписке перспективная, только в этом году этот сегмент вырастет на 40% и достигнет 7 млрд руб. «Для похожих сервисов, таких как Performance Group и Grow Food,— это хорошие новости, "Яндекс" перестает быть конкурентом. Возможно, компании нужна масштабируемая история, а "Лавку" тиражировать проще, чем "Шеф"»,— рассуждает Михаил Бурмистров.

В Performance Group и Grow Food не ответили на вопросы “Ъ”. Руководитель направления «Вкусвилл готовит» Михаил Фарафонов рассказывает, что их проект занимается разовой доставкой готовых рационов. При этом, продолжает он, модель подписки оказалась более успешной среди их клиентов, нежели разовые покупки.

Сейчас, по собственным данным, «Яндекс.Шефом» пользуется около 10 тыс. подписчиков, за год сервисом воспользовалось более 70 тыс. семей, 20% которых жители Петербурга, 80% — москвичи. К февралю 2020 года «Лавка» заработает и в Петербурге. Сейчас компания управляет 28 точками в Москве и близлежащих городах. Максим Фирсов заявляет, что в течение 2020 года компания рассчитывает десятикратно увеличить этот показатель.

По оценкам замдиректора направления стрит-ритейла Knight Frank Ирины Козиной, для этого им потребуется открыть еще как минимум 200 объектов в пределах МКАД. Для этого компания ищет помещения не дороже 1,5 тыс. руб. за 1 кв. м (не считая центральных районов Москвы) площадью до 130 кв. м. Таким образом только расходы на аренду помещений в Москве могут составить до 480 млн руб.

Никита Щуренков