Закрыто на доход

Третий квартал оказался для индустрии коллективных инвестиций самым успешным более чем за пять лет. По данным ЦБ, за три месяца чистый приток средств во все категории фондов превысил 278 млрд руб. Основной приток инвестиций пришелся на закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы), которые используются частным капиталом для реструктуризации бизнеса крупных и средних предпринимателей. На фоне снижения ставок по вкладам растет спрос на ЗПИФы недвижимости и со стороны розничных инвесторов.

В третьем квартале 2019 года резко вырос приток средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФы), указывается в «Обзоре ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов» ЦБ. По итогам минувшего квартала инвесторы вложили во все категории ПИФов 278 млрд руб., что в четыре раза выше чистого притока средств во втором квартале и почти в 20 раз больше результата третьего квартала 2018 года. К тому же текущий результат стал максимальным за пять с половиной лет.

Основной приток средств пришелся на закрытые фонды. По оценкам ЦБ, он составил 244,8 млрд руб. против 2,2 млрд руб. годом ранее. В открытые фонды поступило свыше 28 млрд руб., что почти втрое выше результата третьего квартала 2018 года. «Рост инвестиций в ПИФы произошел как за счет увеличения вложений действующих пайщиков, так и за счет прихода новых. Совокупное количество владельцев паев увеличилось на 3,7%, или на 63 тыс. единиц. С точки зрения прироста числа пайщиков ключевое влияние оказал приход инвесторов в открытые (79% прироста) и биржевые фонды (20%)»,— отмечается в обзоре ЦБ.

Столь стремительный рост объема активов в ЗПИФах мог быть связан в первую очередь с реструктуризацией бизнесов крупными и средними предпринимателями.

«Такое размещение средств представляет собой структурирование крупного частного капитала, в том числе в целях деофшоризации, управления бизнесом, для реализации девелоперских и строительных проектов»,— отмечает управляющий директор Accent Capital Андрей Богданов. По словам начальника департамента инвестиционного менеджмента «Газпромбанк — Управление активами» Иннокентия Хвостова, ЗПИФ — хороший способ защитить активы и повысить их уровень конфиденциальности. Однако такое структурирование занимает много времени, поэтому на результаты третьего квартала мог оказать влияние отложенный спрос. По словам директора по бизнесу «Сбербанк Управление активами» Екатерины Черных, сделки по созданию закрытых фондов не происходят быстро — только регистрация правил и формирование фонда может занять три-шесть месяцев.

Повысил привлекательность ЗПИФов в глазах состоятельных инвесторов принятый в июле Госдумой законопроект, который внес значительные изменения в регулирование инвестиционных фондов. В частности, у пайщиков появилась возможность осуществлять выход имуществом из закрытых фондов, были отменены типовые правила. «Эти изменения сделали инструмент ЗПИФов более интересным и удобным для структурирования активов, в том числе недвижимости и различных инфраструктурных проектов»,— отмечает Иннокентий Хвостов. «Поправки будут вступать в силу постепенно в течение следующих лет, что будет также стимулировать интерес инвесторов»,— считает госпожа Черных.

Впрочем, участники рынка отмечают растущий интерес к ЗПИФам и со стороны розничных квалифицированных инвесторов.

«Хорошую динамику в третьем квартале на фоне снижения ставок по депозитам показало и розничное направление сегмента закрытых фондов, когда инвесторам предлагают вложиться в качественные объекты недвижимости, которые приносят стабильный доход и при этом обладают небольшим порогом входа»,— отмечает Екатерина Черных. «Высокий спрос как на различные объекты недвижимости с рентной доходностью, такие как бизнес-центры, торговые центры, складские комплексы, так и на проекты, связанные с редевелопментом, позволяет создавать инвестиционные продукты с повышенной доходностью на уровне 9–10% годовых. Раньше такие доходности не были интересны розничным инвесторам, теперь мы отмечаем растущий спрос на такие продукты»,— отмечает директор по маркетингу группы ТРИНФИКО Анатолий Мешков.

Виталий Гайдаев