Турция отгружает джихадистов оптом

Турецкие власти отчитались о депортации на родину 11 французских граждан, причастных к деятельности запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ). Это самая большая группа исламистов с момента начала соответствующей кампании в ноябре этого года. Эксперты называют депортации иностранных боевиков важным рычагом давления Анкары на Евросоюз.
«В ходе продолжающихся депортаций иностранных боевиков 11 французских граждан были отправлены на родину»,— заявил в понедельник утром глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Агентства Reuters и AFP со ссылкой на источники уточняют: из этих 11 человек женщин было четыре, а остальные — дети.
Общее число иностранцев, депортированных из Турции из-за связей с ИГ, растет стремительно. С 11 ноября, когда кампания только стартовала, по 1 декабря из страны был выдворен 21 человек. 4 декабря представитель МВД Исмаил Чатаклы назвал новую цифру — 59 человек. К понедельнику этот показатель вырос до 71. Заявленная цель Анкары — до конца года выслать большую часть из 1,2 тыс. иностранных джихадистов, ожидающих депортации. Власти Турции отдельно отмечают, что речь идет в том числе о тех членах ИГ, которые содержались в тюрьмах на севере Сирии. Напомним, раньше эту территорию контролировали курдские группировки, однако после трех операций: «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира» — ее часть заняли турецкие военные.
Позиция самих государств, куда отправляют членов ИГ, Анкару не интересует. Как заявил еще в ноябре Сулейман Сойлу, Турция «не отель для иностранных террористов». В этой стране депортацию иностранцев, причастных к ИГ, поддерживают как сторонники властей, так и оппозиционеры.
«В основном эти люди находились на севере Сирии, где не было государственного контроля,— пояснил он.— Там были лишь группировки, которые Турция считает террористическими (имеются в виду YPG, курдские "Отряды народной самообороны".— “Ъ”). Одна террористическая организация не имеет никакого законного права вести судебные процессы против членов другой».
Похожую точку зрения выразил и бывший глава МИД Турции Яшар Якыш, который критикует нынешнюю политику страны по многим вопросам. «Конечно, было бы лучше, если бы отправляющая и принимающая стороны заранее договорились об условиях выдворения, но я также считаю, что нельзя отказываться от собственных граждан,— сказал он “Ъ”.— Нидерланды лишили членов ИГ гражданства, как только узнали, что Турция собирается отправить их на родину. По-моему, это тоже этическое нарушение международного права».
Отправка во Францию самой большой на данный момент группы людей, связанных с ИГ, произошла вскоре после словесной перепалки между президентами Франции и Турции Эмманюэлем Макроном и Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Невозможно, с одной стороны, говорить о том, что мы союзники (по НАТО.— “Ъ”), и требовать под этим предлогом солидарности, а с другой стороны, ставить своих союзников перед свершившимся фактом военной интервенции, которая угрожает действиям коалиции»,— сказал господин Макрон 1 декабря, имея в виду действия Турции против курдов. Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на это заявление, резко раскритиковал заявление французского лидера о «смерти мозга НАТО»: «Сначала проверь свою смерть мозга. Ты не выполняешь обязательства перед НАТО, ты задерживаешь платежи в НАТО, но, когда дело доходит до фанфаронства, ты всегда готов».
Впрочем, как заявил “Ъ” директор российского Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев, если бы Анкара хотела серьезного обострения отношений с Парижем, то скорее бы оказала давление на французский бизнес. Депортацию 11 человек эксперт назвал «символическим шагом»: «Таким образом Турция привычным ей способом выражает недовольство всей Европе. А Франция для этого идеальная цель, потому что отношения с ней у Турции традиционно плохие». По словам эксперта, «Анкаре выгодно не заканчивать депортацию боевиков, а держать дверь приоткрытой, чтобы в случае чего надавить на Европу еще раз».
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