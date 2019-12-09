Турция отгружает джихадистов оптом

Турецкие власти отчитались о депортации на родину 11 французских граждан, причастных к деятельности запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ). Это самая большая группа исламистов с момента начала соответствующей кампании в ноябре этого года. Эксперты называют депортации иностранных боевиков важным рычагом давления Анкары на Евросоюз.

«В ходе продолжающихся депортаций иностранных боевиков 11 французских граждан были отправлены на родину»,— заявил в понедельник утром глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Агентства Reuters и AFP со ссылкой на источники уточняют: из этих 11 человек женщин было четыре, а остальные — дети.

Общее число иностранцев, депортированных из Турции из-за связей с ИГ, растет стремительно. С 11 ноября, когда кампания только стартовала, по 1 декабря из страны был выдворен 21 человек. 4 декабря представитель МВД Исмаил Чатаклы назвал новую цифру — 59 человек. К понедельнику этот показатель вырос до 71. Заявленная цель Анкары — до конца года выслать большую часть из 1,2 тыс. иностранных джихадистов, ожидающих депортации. Власти Турции отдельно отмечают, что речь идет в том числе о тех членах ИГ, которые содержались в тюрьмах на севере Сирии. Напомним, раньше эту территорию контролировали курдские группировки, однако после трех операций: «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира» — ее часть заняли турецкие военные.

Позиция самих государств, куда отправляют членов ИГ, Анкару не интересует. Как заявил еще в ноябре Сулейман Сойлу, Турция «не отель для иностранных террористов». В этой стране депортацию иностранцев, причастных к ИГ, поддерживают как сторонники властей, так и оппозиционеры.

Так, турецкий политолог, профессор университета Сютчу Имам в городе Кахраманмараш Тогрул Исмаил в беседе с “Ъ” отметил: отправляя иностранных джихадистов на родину, Анкара обеспечивает их право на законный суд.

«В основном эти люди находились на севере Сирии, где не было государственного контроля,— пояснил он.— Там были лишь группировки, которые Турция считает террористическими (имеются в виду YPG, курдские "Отряды народной самообороны".— “Ъ”). Одна террористическая организация не имеет никакого законного права вести судебные процессы против членов другой».

Похожую точку зрения выразил и бывший глава МИД Турции Яшар Якыш, который критикует нынешнюю политику страны по многим вопросам. «Конечно, было бы лучше, если бы отправляющая и принимающая стороны заранее договорились об условиях выдворения, но я также считаю, что нельзя отказываться от собственных граждан,— сказал он “Ъ”.— Нидерланды лишили членов ИГ гражданства, как только узнали, что Турция собирается отправить их на родину. По-моему, это тоже этическое нарушение международного права».

Отправка во Францию самой большой на данный момент группы людей, связанных с ИГ, произошла вскоре после словесной перепалки между президентами Франции и Турции Эмманюэлем Макроном и Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Невозможно, с одной стороны, говорить о том, что мы союзники (по НАТО.— “Ъ”), и требовать под этим предлогом солидарности, а с другой стороны, ставить своих союзников перед свершившимся фактом военной интервенции, которая угрожает действиям коалиции»,— сказал господин Макрон 1 декабря, имея в виду действия Турции против курдов. Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на это заявление, резко раскритиковал заявление французского лидера о «смерти мозга НАТО»: «Сначала проверь свою смерть мозга. Ты не выполняешь обязательства перед НАТО, ты задерживаешь платежи в НАТО, но, когда дело доходит до фанфаронства, ты всегда готов».

Впрочем, как заявил “Ъ” директор российского Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев, если бы Анкара хотела серьезного обострения отношений с Парижем, то скорее бы оказала давление на французский бизнес. Депортацию 11 человек эксперт назвал «символическим шагом»: «Таким образом Турция привычным ей способом выражает недовольство всей Европе. А Франция для этого идеальная цель, потому что отношения с ней у Турции традиционно плохие». По словам эксперта, «Анкаре выгодно не заканчивать депортацию боевиков, а держать дверь приоткрытой, чтобы в случае чего надавить на Европу еще раз».

Кирилл Кривошеев