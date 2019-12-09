Фармкомпании Sanofi и Merck купили по производителю лекарств от рака на общую сумму более $5 млрд

В понедельник, 9 декабря, французская фармацевтическая корпорация Sanofi объявила о покупке американской биотехнологической компании Synthorx, сумма сделки составила $2,5 млрд. Synthorx специализируется на разработке препаратов для лечения рака и аутоиммунных заболеваний. Sanofi заплатит $68 наличными за акцию Synthorx, тем самым премия в сравнении с их стоимостью при закрытии торгов в пятницу составит 172%. Synthorx работает над созданием препарата, который усиливал бы реакцию иммунной системы при заболевании раком.

Также в понедельник американская фармкомпания Merck за $2,7 млрд купила другого производителя лекарств от рака ArQule. Merck заплатит за акцию компании $20, так что премия также оказалась очень значительной — эта цена вдвое превысила стоимость акций ArQule при закрытии торгов в пятницу. В результате сделки Merck получит доступ к экспериментальному препарату ARQ 531, разработанному ArQule.

Эти две сделки отражают общее стремление фармкорпораций приобретать производителей инновационных лекарств на фоне истекших патентов на их собственные популярные препараты. При этом производители лекарств от рака являются особенно привлекательными, так как в этой сфере за последние годы отмечается значительный прогресс. Как сообщает компания IQVIA, занимающаяся сбором данных в фармацевтической сфере, число препаратов для лечения рака, разработка которых находится на поздних стадиях клинических испытаний, выросло на 60% с 2007 по 2017 год, достигнув 710. Ранее в этом году Eli Lilly также купила разработчика противораковых препаратов Loxo Oncology за $8 млрд, а Pfizer приобрела еще одного производителя лекарств от рака Array за $10,6 млрд.

Яна Рождественская