Физлиц при вывозе из России более $100 тысяч обяжут подтверждать происхождение денег

С 4 февраля 2020 года при вывозе через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) более $100 тыс. физические лица будут обязаны предоставлять не только таможенную декларацию, но и документы, подтверждающие происхождение денег, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

«Представляемые документы должны подтверждать заявленные в декларации сведения о происхождении денежных средств и инструментов»,— говорится в сообщении ФТС. Решение было принято на коллегии Европейской экономической комиссии в августе 2019 года.

В качестве таких документов могут представлены документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).

Напомним, по общему правилу россияне могут свободно вывозить иностранную валюту, если ее стоимость не превышает $10 тыс. по курсу ЦБ. Если больше — деньги необходимо декларировать.

О прослеживаемости движения товаров — в интервью “Ъ” первого замглавы ФТС «"Мир идет к практически полной прозрачности"».