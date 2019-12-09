На завершение долгостроев Краснодару выделят почти 1 млрд рублей

В бюджет кубанской столицы поступит почти 1 млрд руб. на достройку проблемных объектов. Об этом велась речь сегодня, 9 ноября, на планерном заседании в мэрии Краснодара.

Сообщается, что средства поступят в течение 2019-2020 годов. Около 135,8 млн руб. пойдут на завершение строительства жилого комплекса «Форт Карасун», около 144 млн руб. на достройку ЖК «Территория счастья», порядка 50,5 млн руб. на ЖК «Талисман», около 176 млн руб. – на ЖК «Южный» и «около 251,4 млн руб. на ЖК «Валентина».

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в столице Кубани до конца текущего года планируют ввести в строй десять проблемных жилых домов и комплексов. Ключи от квартир получат более 2,5 тыс. человек.

Дмитрий Михеенко