До конца 2019 года в Краснодаре введут в строй 10 проблемных ЖК Ключи от квартир получат более 2,5 тыс. человек

В столице Кубани до конца текущего года планируют ввести в строй десять проблемных жилых домов и комплексов. Ключи от квартир получат более 2,5 тыс. человек. Речь об этом шла сегодня, 11 ноября, на аппаратном совещании в мэрии краевого центра.

Всего с начала 2019 года в Краснодаре были сданы 23 жилых комплексов, в которых около 5840 квартир. Наиболее проблемными среди них были ЖК «Каскад» (Леваневского, 187), ЖК «Фрегат» (Симферопольская, 58/3), ЖК «Феникс» (Мачуги, 2) и ЖК «Новая Энка» (Покрышкина, 2/3). Планируется ввести в эксплуатацию ЖК «Счастье» (Домбайская, 10), ЖК «Габион» (Парусная, 10), ЖК «Форт Карасун» (Сормовская, 208), ЖК «Европа Девелопмент» (квартал № 5, литера 3), ЖК «Союз» (пос. Березовый, 2-я Целиноградская, 1/1), объекты ООО «РСК» (Комарова, 21), объекты ООО «Кубанькапстрой» (Снесарева, 10) и дом ООО «ВСВ-Гидрострой» (Мачуги, 6/2).

Как было отмечено на совещании, в администрацию Краснодарского края были поданы и уже одобрены заявки на получение субсидий для достройки пяти проблемных жилых комплексов в высокой стадии готовности («Форт Карасун», «Южный», «Валентина», «Территория счастья» и «Талисман»).

Дмитрий Михеенко