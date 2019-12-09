Экспертный совет одобрил новые проекты в ОЭЗ «Санкт-Петербург» на 9 млрд рублей

Экспертный совет особой экономической зоны «Санкт-Петербург» одобрил четыре новых проекта. Об этом “Ъ-СПб” сообщили в управляющей компании ОЭЗ.

Новым резидентом стало АО «НИЦ ЕЭС» (100% дочернее общество ПАО «Россети»), еще три компании — ООО «НПЦ "ЛКТ"», ООО «ЛС-инжиниринг» и АО «СмитХелскеа» — скорректировали свои проекты, реализуемые на территории ОЭЗ. Общий объем заявленных в проекты инвестиций составляет 9,15 млрд рублей.

Подробнее о новых проектах в особой экономической зоне — в материале “Ъ-СПб” «ОЭЗ наращивает резидентов».