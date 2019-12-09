Прибыли страховщиков теряют темпы роста

Банк России в своем обзоре зафиксировал стагнацию страхового рынка — впервые за последние десять лет темпы прироста объема сборов компаний по итогам третьего квартала 2019 года «оказались близки к нулевым». Причиной этого стало продолжение сжатия сегмента инвестиционного страхования жизни. По итогам девяти месяцев 2019 года совокупный объем страховых премий составил 1,1 трлн руб. (рост на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Выплаты при этом растут активнее — их общий объем за девять месяцев составил 433,5 млрд руб. (+17,5%).

Согласно ожиданиям ЦБ, долгосрочным драйвером роста рынка станут страховые продукты на стыке добровольного медицинского страхования (ДМС) и накопительного страхования жизни. Они будут совершенствоваться за счет развития медицинских технологий и сервисов, например возможности диагностирования критических заболеваний и данных телематики.

По итогам трех кварталов в числе растущих видов сегментов рынка уже значатся ДМС (рост на 15,8%) и страхование от несчастных случаев и болезней (рост на 20,5%). Укрепление позиций страховщиков в растущих сегментах привело к значительному увеличению комиссий посредникам — на 3,6 процентного пункта за год (до 29,3% от полученных через них взносов), фиксирует ЦБ. Половина вознаграждения посредникам пришлась на кредитные виды страхования — комиссия банков достигла уже 84,9%.

Из-за роста комиссий на рынке вырос и коэффициент расходов на ведение дела страховщиков — до 38,9% от объема сборов. При этом прибыль после налогообложения продолжила расти, но уже не так стремительно, как ранее: по итогам девяти месяцев 2019 года она составила 150,4 млрд руб. (рост на 10,2%). Годом ранее темпы роста этого показателя были намного выше — 72,8%.

ОСАГО, один из самых обсуждаемых сегментов страхового рынка, ожидающий реформы в Госдуме, «просел» по объему сборов за три квартала 2019 года на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 153,9 млрд руб.). Выплаты по ОСАГО при этом выросли на 1,7%, до 103,1 млрд руб. Средняя страховая премия в январе—сентябре здесь составила 5,4 тыс. руб. (снижение на 5%), средняя страховая выплата, напротив, выросла — на 7,5%, до 63,8 тыс. руб.

Татьяна Гришина