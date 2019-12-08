Владимиру Зеленскому указали на «красные линии»

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал требования к Владимиру Зеленскому и участникам встречи в Париже. Об этом он заявил на массовой акции украинских оппозиционеров, которая прошла 8 декабря в центре Киева. Выйти на Майдан жителей страны призвали экс-президент Петр Порошенко, бывший премьер Юлия Тимошенко и лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Политики предъявили требования к властям, в частности, к главе государства Владимиру Зеленскому. Они призывали украинского лидера не идти на уступки Кремлю, в том числе по вопросу возвращения Крыма и исковым требованиям к Москве.

Порошенко на акции обозначил «красные линии», которые, по его мнению, должны учесть на саммите в Париже 9 декабря: «Мы собрались здесь, чтобы сказать: “Мы за Украину. Свободную, европейскую, демократическую Украину. И мы собрались для того, чтобы голос с киевского вече был точно услышан в Париже.

Украинское послание миру: если мир — это сдача украинских интересов, то это не мир, это капитуляция.

Мы вместе скажем этому: “Нет капитуляции”. А еще я хотел бы напомнить им слова лидера и президента Европейской народной партии Дональда Туска, который сказал: “Если вы сдадите Украину, вы сдадите Европу. И без свободной Украины не может быть свободной Европы. Украина — это Европа”».

Часть митингующих планирует остаться до утра рядом с офисом Зеленского, сообщил "Ъ FM" украинский журналист Юрий Бутусов: «Группа политиков — Порошенко, Тимошенко, Вакарчук — сделала заявление против капитуляции. И все это связано с “красными линиями" — название документа от трех лидеров парламентских фракций. Большой агрессии не было, потому что в целом Зеленский 6 декабря сказал о том, какие позиции он собирается отстаивать в Париже. В общем-то, там практически полное соответствие требованиям, которые записаны в заявлении про “красные линии". Какая-то часть людей здесь озвучивает позицию, что они собираются под офисом президента устроить протест до 9 декабря — до момента обнародования результатов встречи в “нормандском формате"».

Накануне саммита пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель отметила, что саммит в Париже может оставить «послевкусие разочарования». По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в Кремле ожидают, что встреча поможет урегулировать конфликт на Украине и обеспечит общее понимание безальтернативности минских соглашений.

Юлия Жданова