Россия обошла США и догоняет Европу

Цены на электроэнергию для промышленных потребителей в России оказались выше, чем в США и некоторых странах ЕС, в частности, Франции. Такие расчеты провело «Сообщество потребителей энергии» в попытке опровергнуть представленные Минэнерго в Госдуме данные о том, что стоимость электроэнергии для промышленности РФ ниже, чем в Европе. Как отмечают аналитики, российский бизнес, в отличие от других стран, платит за сниженные тарифы для населения, а также несет издержки из-за высокой стоимости капитала.

Россия вовсе не является страной с самыми низкими тарифами на электроэнергию в Европе, следует из расчетов «Сообщества потребителей энергии» (объединяет крупные промышленные компании). В первом полугодии 2019 года в России средняя конечная стоимость электроэнергии для промышленных потребителей, подключенных на высоком уровне напряжения к распределительной сети, составила 7 центов за 1 кВт•ч, включая налоги. Это выше, чем в США, Бельгии, Франции, Норвегии и Швеции (см. график). Но в среднем в ЕС электроэнергия для промышленности дороже — 9,7 цента за 1 кВт•ч. Конечные цены электроэнергии для населения за рубежом выше, чем для промышленности. В США в третьем квартале 2019 года население платило в среднем 13,25 цента за 1 кВт•ч с учетом налогов, в ЕС в первом полугодии — 24 цента.

Минэнерго тоже проводило анализ цен на электроэнергию в России и ЕС по запросу Госдумы (письмо от 28 ноября есть у “Ъ”), но, по подсчетам министерства, электроэнергия в России во втором полугодии 2018 года оказалась дешевле, чем в целом по ЕС и в десяти странах ЕС. Так, крупные энергоемкие потребители платили 2,29 руб. (3,5 цента) за 1 кВт•ч, а в ЕС в среднем почти вдвое больше — 4,77 руб. (7,3 цента). При этом тариф для населения России составлял 3,31 руб. за 1 кВт•ч, что втрое ниже, чем в целом по ЕС (10,11 руб.), отмечается в письме Минэнерго.

«Сообщество потребителей энергии» считает исследование Минэнерго «некорректным» из-за ошибочной методики. Министерство анализировало цены в РФ на примере только восьми предприятий с крайне высоким потреблением в 500–2000 МВт, подключенных к магистральным сетям с низким тарифом на услуги по передаче. А сопоставление производилось с мелкими европейскими предприятиями, которые потребляют в 100–200 раз меньше российских. Минэнерго также взяло за основу статистические данные 2018 года, хотя Евростат к тому моменту опубликовал данные за первое полугодие 2019-го, согласно которым в некоторых странах уже произошло снижение цен для промпотребителей, указывает ассоциация.

В Минэнерго “Ъ” пояснили, что взяли за основу данные восьми крупных компаний, поскольку запрос Госдумы касался именно стоимости электроэнергии для промышленности. А данные за второе полугодие 2018 года были использованы, так как эта информация была в распоряжении специалистов на момент запроса, сообщил “Ъ” представитель министерства, отметив, что при расчете стоимости электроэнергии не учитывался НДС.

Диапазон цен на электричество для бизнеса в России широк, говорит Николай Посыпанко из Vygon Consulting: крупная энергоемкая промышленность может платить 2,5–3 руб. за 1 кВт•ч, малый бизнес — около 7 руб. за 1 кВт•ч. В большинстве регионов промышленные потребители «доплачивают» за население и малый бизнес до 25% в конечном тарифе.

Перекрестное субсидирование существенно влияет на цену электроэнергии для промышленности, согласен Владимир Скляр из «ВТБ Капитала», добавляя, что подобная ситуация в Европе осталась только в России и на Украине. Другой фактор — стоимость капитала, который составляет до 70% конечной цены электроэнергии. В США новая электростанция может привлечь финансирование под 2–4% годовых, а в России механизм ДПМ гарантирует возврат на уровне 12–14%, что транслируется на конечные цены, отмечает аналитик. Влияет и технологическая отсталость отрасли, которая выражается, например, в высоких потерях в сетях.

Полина Смертина, Татьяна Дятел