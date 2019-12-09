Полет нормандский Сергей Строкань о том, как изменятся отношения России и ЕС после парижского саммита по Донбассу

Новая встреча «нормандской четверки» станет попыткой «поставить на крыло» международную дипломатию по Украине, все последние годы не решавшуюся взять разгон и взлететь, поскольку погода для такой дипломатии была нелетной.

Ситуация выглядит весьма противоречивой. С одной стороны, после предыдущей встречи 2016 года в Берлине много воды утекло, с другой — в базовых подходах сторон к конфликту в Донбассе как будто ничего и не изменилось. Зато появились новые лица. В «нормандской четверке» из прежнего состава остались лишь Владимир Путин и Ангела Меркель — рядом с ними нет уже ни Петра Порошенко, ни Франсуа Олланда.

Кроме того, полностью обновилось руководство общеевропейских структур. Больше не слышны в Брюсселе привычные голоса Дональда Туска, Жан-Клода Юнкера и Федерики Могерини, которые вместе с европейскими лидерами стояли у истоков войны санкций, начатой из-за Крыма и Донбасса. На протяжении последних лет все они c бесстрастностью автоответчика повторяли: санкции против России сохранятся до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения.

Готовы ли будут новые руководители европейских институтов исполнять «старые песни о главном», не пытаясь разобраться в том, что не получилось у их предшественников?

«Санкции ЕС против России останутся привязанными к полному выполнению Минских соглашений»,— заявила новый глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как бы давая понять, что в европейском подходе к конфликту на востоке Украины не изменится ничего. 3 декабря она поговорила с Владимиром Путиным по телефону и снова указала на «важность последовательного выполнения минских договоренностей». Кроме того, госпожа фон дер Ляйен напомнила, что, несмотря на непростой период в отношениях с Россией, «необходимо помнить об общих долгосрочных интересах — находить точки соприкосновения по ключевым темам, развивать прямой диалог».

И здесь мы подходим к самому главному: сохранить инерцию прежнего подхода европейским лидерам будет непросто. Президента Зеленского и его окружение Минские соглашения не устраивают, и они хотят от них избавиться. Отсюда постоянные вбросы с украинской стороны, что, дескать, Минские соглашения — это мертворожденный документ, а нормандский формат себя изжил, и его надо расширить, включив в него США.

Но если отказаться от минских договоренностей, то обрушивается вся смысловая конструкция, на которой была выстроена политика санкций. Как можно наказывать за то, чего больше нет? Европа оказывается в глупом положении: Минские соглашения фактически отвергает одна сторона — Киев, а счет за их невыполнение предъявляется другой стороне — Москве.

Конечно, такой подход устроил бы украинскую сторону, но готовы ли будут европейские лидеры стать объектом манипуляции со стороны нового украинского лидера, еще до встречи в Париже объявившего об уже достигнутой им победе и ждущего от саммита «нормандской четверки» игры в поддавки?

Таким образом, задачей парижской встречи станет выяснение главного: существуют ли Минские соглашения и кто, как и в какой последовательности должен их выполнять.

От ответа на эти вопросы будет зависеть не только судьба Донбасса, но и будущее отношений России и Запада.

Сергей Строкань, обозреватель