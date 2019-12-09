Агрегаторам такси пробили чек

Самым доступным сервисом для заказа такси в Москве оказался InDriver, а в Санкт-Петербурге — недавно вышедший на этот рынок «Ситимобил», говорится в исследовании TelecomDaily. Участники рынка сомневаются в результатах исследования. По их мнению, сами сервисы могут выдавать подобным алгоритмам недостоверные значения, а для их пользователей цена не всегда становится определяющим фактором.

InDriver оказался самым дешевым сервисом такси в Москве, а «Ситимобил» — в Санкт-Петербурге, следует из результатов исследования агентства TelecomDaily (есть у “Ъ”). Его специалисты сравнили восемь крупных агрегаторов такси: «Яндекс.Такси», Uber (оба сервиса развивает СП «Яндекса» и Uber), «Ситимобил», «Везет», InDriver, Gett, «Таксовичкоф» и Bolt (последние два в Москве не представлены).

Исследование проводилось в сентябре-октябре 2019 года, только для эконом-класса и без учета скидок. В TelecomDaily уточнили, что разработали программу для рассылки тысяч запросов на поездку по 19 популярным маршрутам в обоих городах. Алгоритм работал в одинаковые временные интервалы для различных агрегаторов и замерял предлагаемую цену. Если время ожидания автомобиля превышало три минуты, результат отсекался. Сложнее оказалось с сервисом InDriver, в котором пассажиру предлагается самому назначить стоимость и торговаться: здесь исследователи брали минимальную сумму среди других агрегаторов и опирались на встречные предложения водителей.

По данным столичных властей, средний чек на поездку в такси в Москве в последние годы снижался: с почти 500 руб. в 2016 году до 455 руб. в 2018-м. Но в первом полугодии 2019 года средняя стоимость выросла до 464 руб. При этом известных попыток оценить средние цены отдельных агрегаторов не было.

По данным TelecomDaily, самым доступным сервисом в Москве стал InDriver, показавший наиболее низкую стоимость на 13 из 19 маршрутов (например, 677 руб. из Внуково в Красногорск или 1174 руб. из Домодедово во Внуково). В Санкт-Петербурге самые дешевые поездки были у «Ситимобила», запустившегося в городе в сентябре (например, 368 руб. от жилого комплекса «Северная долина» до шоссе Революции или 910 руб. от Петровского бульвара до Пулково). Конкуренция в этом городе еще выше, чем в Москве, лидируют новые игроки, которые демпингуют, отмечают в TelecomDaily.

Участники рынка скептически относятся к результатам исследования.

«Методология вряд ли может позволить получить объективные данные: исследование не учитывает факторы персональных скидок и промокодов, измерения проводятся по ограниченному, а поэтому не репрезентативному количеству маршрутов»,— отмечают в ГК «Везет».

Руководитель отдела бизнес-анализа «Таксовичкоф» Александр Чинчик настаивает, что по ряду маршрутов у сервиса средняя стоимость поездки в действительности на несколько сотен рублей ниже, чем в исследовании. Источники в двух сервисах также обратили внимание, что, по их данным, Uber практически всегда предлагает более низкие расценки, чем «Яндекс.Такси», тогда как у TelecomDaily получилась обратная ситуация. Все современные агрегаторы умеют отслеживать программы, которые таким образом проверяют цены, и подбрасывать им случайные значения, утверждает собеседник “Ъ” в одной из компаний.

В «Ситимобиле» отметили, что «цены, которые пассажир видит в мобильном приложении при заказе такси, формируются на основании множества факторов». Агрегаторы такси формируют стоимость поездки на основе алгоритмов, которые учитывают спрос и количество свободных водителей, место подачи, загруженность дорог, погоду и ряд других факторов. При этом сами компании по-разному оценивают, является ли в принципе цена определяющим фактором для пользователя: в InDriver и «Таксовичкоф» с этим согласны, а в ГК «Везет» ссылаются на данные собственного исследования, согласно которым более важным для клиентов показателем оказалась скорость подачи машины.

Дмитрий Шестоперов