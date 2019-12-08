Минпросвещения предложило Минтруду увеличить зарплату педагогам

Министерство просвещения предложило Минтруду несколько сценариев повышения зарплат учителей, говорится в письме замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованном на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.

По данным ведомства, базовые ставки учителей в разных регионах различаются почти в шесть раз. Например, за 18 уроков в неделю учителя в Мордовии получают 3,6 тыс. руб., а в Приморском крае — 22,3 тыс. руб. Минпросвещения требует от школ, чтобы базовые оклады учителей составляли не менее 70% фонда оплаты труда школы, но это требование выполняют всего в 20 регионах из 85. В Рязанской и Тверской областях она составляет менее 30%.

В каких регионах зарплаты в образовании не дотягивают до средних по региону — в материале “Ъ”.