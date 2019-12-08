Маткапитал предложили тратить на оплату учебы в частных организациях

Законодательное собрание Забайкальского края предложило разрешить тратить средства материнского капитала на обучение ребенка не только в государственных, но и в частных образовательных учреждениях. Законопроект внесен в Госдуму и опубликован в ее базе данных.

В пояснительной записке к документу указывается, что Пенсионный фонд РФ ссылается на нормы закона, регулирующих порядок предоставления маткапитала, в которых напрямую не указывается возможность перечисления средств на обучение ребенка у индивидуальных предпринимателей. При этом согласно закону об образовании, ИП приравниваются к организациям, осуществляющим образовательную деятельность.

Ранее материнский капитал предлагалось тратить на строительство и реконструкцию жилых помещений на садовых земельных участках, на покупку автомобиля, а также на оплату частных детсадов.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Материнский капитал поставили в очередь на детский сад».