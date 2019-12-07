«Под видом вероучения призывал к противодействию с РПЦ»

ФСБ аннулировала вид на жительство немецкому пастору Хельмуту Берингеру, который 20 лет жил в России и завел здесь жену и детей. Теперь семья разлучена: священнику придется в ближайшее время покинуть страну, а его семья пока остается в России. Адвокат пастора отмечает, что силовики, потребовавшие высылки пастора, не разглашают в суде причины этого решения. В деле есть справки регионального УФСБ, согласно которым священник «под видом вероучения призывает граждан к противодействию РПЦ», а также «создает угрозу безопасности РФ».

Пастор-баптист Хельмут Берингер переехал из Германии в Россию в 1994 году, поселился в Тавде (Свердловская область). У него есть жена и четверо детей, двое из них — несовершеннолетние, все имеют российское гражданство. Господин Берингер занимался фермерством, а также возглавлял местную организацию евангельских христиан-баптистов «Голгофа». Проблемы с правоохранительными органами у него возникли лишь в 2018 году, рассказал «Ъ-Урал» господин Берингер. «Я со своей дочерью раздавал на Чемпионате мира по футболу книги, напечатанные Российским союзом Евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ). Книжки "Россия, футбол, история, факты и свидетельства" были посвящены спорту, истории футбола, в них также были рассказы состоявшихся футболистов о том, как вера повлияла на их становление в спорте»,— рассказал священнослужитель.

После этого в июле его вместе с дочерью Анастасией вызвали в прокуратуру, где сотрудники ФСБ провели допрос. По их версии, отец и дочь раздали несколько книг несовершеннолетним гражданам, нарушив правила «осуществления миссионерской деятельности» (ч. 4 ст. 5.26 КоАП). Господин Берингер подчеркнул, что силовики допрашивали его с дочерью отдельно. В частности, на допросе у Анастасии интересовались, что ее отец делает с пожертвованными деньгами. «Допрос происходил без родителей, меня не пускали, говорили, что если вмешаюсь в разговор, то меня вышлют из России»,— возмущался господин Берингер. В итоге суд Тавды назначил ему административный штраф на 30 тыс. руб. за «передачу литературы с религиозным содержанием малолетнему лицу для его вовлечения в религиозное объединение без согласия родителей».

Как сообщил «Ъ-Урал» господин Берингер, в апреле он подал в паспортный стол Тавды ежегодное уведомление о подтверждении своего проживания в РФ. Через несколько дней он получил справку об аннулировании вида на жительство (ВНЖ), которое инициировало УФСБ по Свердловской области. «Получена информация о том, что Хельмут Берингер под видом вероучения призывает граждан РФ к отказу от исполнения установленных законом гражданских обязанностей, противодействию РПЦ, что создает угрозы безопасности РФ и влечет нарушение законодательства РФ. На основании изложенного направлено письмо в ГУ МВД по Свердловской области»,— говорится в справке (имеется в распоряжении «Ъ-Урал»).

Летом господин Берингер попытался оспорить решение об аннулировании ВНЖ в Тавдинском районном суде, однако суд встал на сторону правоохранительных органов. Во время судебного заседания истцу не удалось ознакомиться с причинам аннулирования, так как в материалах «содержались сведения, составляющие государственную тайну».

Тогда баптист обратился с апелляцией в Свердловский областной суд. 4 сентября судебная инстанция оставила обращение без удовлетворения, поддержав ответчиков. Адвокат пастора Владимир Ряховский полагает, что во время заседания были нарушены права на защиту. «Мы даже не знаем, в чем обвиняется мой подзащитный, почему было принято решение об аннулировании ВНЖ. В материалах дела только фигурируют формулировки о создании угрозы для безопасности страны, однако нет данных о том, на каких основаниях были сделаны выводы»,— сообщил адвокат. Он заявил, что намерен обжаловать решение в кассационной инстанции и при необходимости дойти до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Несмотря на планы по обжалованию, пастор должен покинуть Россию в течение 15 дней. Он сообщил, что уже купил на 15 декабря билеты в Москву, затем он отправится в Ригу. «Там у меня есть друзья, попытаюсь найти работу. Моя семья останется пока тут, мы еще не решили, что будем делать»,— пояснил пастор.

Дарья Соколова, Екатеринбург