Дома как в гостях

В 12-м туре регулярного первенства Евролиги «Химки» принимали одного из лидеров турнира — «Барселону». Каталонцы, прибывшие в Россию после чувствительного разгрома, учиненного им ЦСКА, обыграли «Химки» со счетом 102:94. Еще один российский участник Евролиги «Зенит» принимал «Виллербан» и победил со счетом 75:70. Для петербуржцев это только третья победа в их дебютном сезоне в главном еврокубке.

Встреча с «Барселоной» завершала для «Химок» сложнейший отрезок регулярки, начавшийся в середине ноября встречей с «Миланом», лидером первенства на тот момент. Миланцев подопечные Римаса Куртинайтиса на своей площадке обыграли и отправились после этого покорять Испанию и Турцию. Получилось не очень хорошо. В гостях «Химки» последовательно уступили «Реалу», «Валенсии» и «Фенербахче». После такой выматывающей серии неплохо было бы отдохнуть в противостоянии с соперниками попроще, но «Химкам» календарь определил встречу с «Барселоной», рассматриваемой специалистами в качестве одного из ключевых претендентов на титул в нынешнем сезоне. Не повлиял на их мнение и разгром, учиненный ЦСКА каталонцам на прошлой неделе. Его расценили лишь как шальную осечку.

Впрочем, шансы на успех в противостоянии «Химок» и «Барселоны» все же оценивались как сопоставимые. Ведь в пользу подмосковной команды помимо фактора своей площадки должно было сыграть и возвращение в строй после травмы Алексея Шведа. И он провел матч на уровне. Уже к большому перерыву лидер сборной России, вообще не покидавший площадку, почти выполнил свою 20-очковую норму. Но только к этому моменту «Химки» уступали уже 13 очков. По ходу первой половины матча отрыв гостей, в составе которых предсказуемо солировал Никола Миротич, вовсе достигал 19. Примечательно, что значительная часть этого отставания «Химок» возникла в самом дебюте встречи. Хозяева несколько минут не могли наладить прицел, а у «Барселоны», напротив, броски пошли. Особенно хорошо удавались дальние выстрелы. Из 11 попыток, выброшенных каталонцами в первые 20 минут, цели достигли восемь. Показатель «Химок» был куда скромнее — пять из 13.

При этом нельзя сказать, что «Химки» не пытались что-то придумать. В отдельные отрезки игры команда выглядела очень хорошо. А в финальной четверти хозяева и вовсе были куда сильнее соперника. Все благодаря Сергею Карасеву, в исполнении которого такой игры не видели уже давно,— на его счету четыре дальних попадания из четырех выброшенных. И именно он за минуту до сирены почти ликвидировал отрыв «Барселоны», скукожив его до несерьезных трех очков. Но в концовке все же удачливее были гости. «Барселона» победила со счетом 102:94.

Еще один российский участник Евролиги «Зенит» принимал «Виллербан». Петербуржцы проводят свой дебютный сезон в Евролиге, и до сих пор выступление в ней давалось им с трудом. В 11 матчах «Зенит» победил лишь дважды и опустился на последнее место в таблице. Впрочем, наставник петербуржцев Жоан Пласа, похоже, не теряет надежды на то, что все еще наладится. Перед игрой с «Виллербаном» он отмечал, что обращать внимание на статистику не стоит и нужно просто выиграть матч. Собственно, это его команда, в основном усилиями Алекса Ренфро и Густаво Айона, и сделала.

Александр Петров