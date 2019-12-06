Минэнерго запускает эксперименты с турбинами

В РФ в 2026–2028 годах может появиться несколько экспериментальных энергоблоков, работающих на пилотных образцах газовых турбин средней и большой мощности. Минэнерго, в частности, предлагает выделить для таких машин квоту 1,59 ГВт в европейской части РФ и на Урале и еще до 410 МВт в Сибири. Совокупная нагрузка на рынок будет достигать 145,8 млрд руб., но для этих экспериментальных энергоблоков предусмотрена отсрочка по вводу на три года, а также сниженные штрафы за поломку.

Минэнерго предлагает разбить конкурс по строительству 2 ГВт энергоблоков на экспериментальных турбинах на несколько мощностных диапазонов, чтобы дать доступ к их обкатке нескольким производителям машин средней (от 65 МВт) и большой (от 100 МВт) мощности. Единый отбор на 2026–2028 годы должен пройти до 1 апреля 2020 года, следует из проекта постановления Минэнерго, опубликованного 6 декабря на regulation.gov.ru.

В РФ не существует производства собственных газовых турбин средней и большой мощности. Для создания их российских аналогов или полной локализации иностранной продукции правительство запустило программу модернизации старых ТЭС, но в прошедших отборах газовые турбины оказались мало востребованы. В связи с этим было решено провести для них отдельный конкурс мощностью 2 ГВт. Планы по углублению локализации в РФ есть у немецкой Siemens и американской GE в партнерстве с российскими энергокомпаниями «Газпром энергохолдинг» и «Интер РАО». Полностью российскую турбину обещают сделать «Силовые машины» Алексея Мордашова и консорциум Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) «Ростеха» с «Интер РАО» и «Роснано» с моделью ГТД-110М.

Так, по предложению Минэнерго, на 2026 и 2027 годы будет выставлено по 560 МВт мощности в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал), на 2028-й — 470 МВт. Во второй ценовой зоне (Сибирь) — по 140 МВт в 2026–2027 годах и еще 130 МВт в 2028 году.

Неразобранный объем будет переноситься на следующий год.

Предельный CAPEX этих проектов будет составлять 36 тыс. руб. за 1 кВт. Таким образом, объем нагрузки на оптовый энергорынок с 2027 по 2035 год, по оценке Минэнерго, составит около 94,2 млрд руб. в ценах 2021 года (до 2043 года на срок действия договоров поставки мощности — 145,8 млрд руб. в ценах 2021 года).

Основными претендентами на участие в конкурсе считаются «Силовые машины», консорциум во главе с ОДК (в компании “Ъ” уже подтверждали свой интерес к такому отбору) и совместный проект «Интер РАО» с GE.

В проекте постановления отдельно упоминается, что для ТЭС с экспериментальными турбинами будет предусмотрена возможность переноса сроков ввода объекта в эксплуатацию на три года, а также льготные условия по расчету штрафов за неготовность оборудования к выработке электрической энергии.

По мнению Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», установленная предельная стоимость «выглядит достаточно амбициозной», но при этом вряд ли в таких ценовых параметрах можно построить новую станцию. «С большой долей вероятности можно говорить об отборе новых блоков на уже готовых и работающих станциях с готовой сетевой и газовой инфраструктурой»,— считает аналитик.

Татьяна Дятел