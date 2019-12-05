Песков заявил, что не стоит ожидать соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»

По итогам встречи лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) соглашения заключено не будет, заявил в интервью «Дождю» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Лидеры четырех стран встретятся в Париже в понедельник, 9 декабря. По данным “Ъ”, помимо саммита ожидается отдельная встреча президентов России и Украины. В Кремле эту информацию подтвердили.

Господин Песков сказал, что не надо завышать ожидания от предстоящей четырехсторонней встречи. Он добавил, что по ее итогам могут принять «некий документ», который не будет «обязывающим соглашением», но в документе, возможно, «будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание», уточнил Дмитрий Песков.

«Очевидно, что соглашения не будет, и никто не ожидает никакого соглашения, это было бы завышенными ожиданиями. От чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем»,— отметил пресс-секретарь главы государства. Он добавил, что также в Париже состоятся отдельные двусторонние встречи Владимира Путина со всеми участниками «нормандского формата».

Вероятность двусторонних переговоров президентов России и Украины источники “Ъ” оценивали как очень высокую. Владимир Зеленский говорил, что в рамках саммита «нормандской четверки» готов к переговорам в различных форматах, включая двусторонние. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что встреча лидеров двух стран будет «полезной».

Подробнее о предполагаемой встрече президентов читайте в материале “Ъ” «Владимир Путин взял Владимира Зеленского в партнеры».